Rob Crisci bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich des Industrie- und Technologiesektors in Lineage ein, um die nächste Wachstums- und Expansionsphase des Unternehmens voranzutreiben

Lineage Logistics ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgesteuerten Industrielösungen, gab heute die Ernennung von Rob Crisci zum Chief Financial Officer ("CFO") bekannt. Crisci verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich in der Industrie und im Technologiesektor. Er ist direkt dem President Chief Executive Officer ("CEO") von Lineage, Greg Lehmkuhl, unterstellt.

Lineage Logistics today announced the appointment of Rob Crisci as Chief Financial Officer. Mr. Crisci brings more than 25 years of financial leadership experience in the industrial and technology sectors to Lineage as the company continues its next phase of growth and expansion. (Photo: Business Wire)

Criscis Wechsel zu Lineage erfolgt von Roper Technologies (NYSE: ROP), einem Unternehmen der S&P 500 und Fortune 500, das 27 unabhängige Geschäftsbereiche in verschiedenen Endmärkten betreibt und bei dem Crisci zuletzt als Executive Vice President und Chief Financial Officer tätig war. In dieser Funktion beaufsichtigte er die globalen Finanzgeschäfte des milliardenschweren Unternehmens und spielte eine zentrale Rolle bei der Umwandlung von einem zyklischen Industrieunternehmen in ein Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Software konzentriert. Er hat dazu beigetragen, die wiederkehrenden Einnahmen, die operativen Gewinnspannen und das organische Wachstum zu steigern. Als erfahrener M&A-Experte setzte er erfolgreich Kapital in Höhe von über 20 Milliarden US-Dollar ein und leitete im Zuge der Umgestaltung des Portfolios wichtige Akquisitionen für Roper. Vor seiner Tätigkeit als CFO war er vier Jahre lang als Vice President of Finance and Investor Relations tätig. Während dieser Zeit baute er die Beziehungen des Unternehmens zu Banken, institutionellen Anlegern, Governance-Beratern und anderen wichtigen finanziellen Stakeholdern aus. Während Robs Amtszeit wuchs die Marktkapitalisierung von Roper von 12 Milliarden Dollar auf über 45 Milliarden Dollar.

Vor seiner Tätigkeit bei Roper arbeitete Rob im Investmentbanking bei VRA Partners und Morgan Keegan, als Buy-Side-Berater bei Devon Value Advisers und als Kapitalmarktberater bei Deloitte Touche.

Criscis Erfahrung in der Führung hoch engagierter Teams und seine langjährige Erfahrung in der Erzielung starker finanzieller Leistungen wurden von Institutional Investor anerkannt, der Crisci in sein All-American Executive Team 2019 in der Kategorie Multi-Industry CFO aufgenommen hat.

"Im Namen des Management-Teams und des Board of Directors von Lineage freuen wir uns sehr, Rob als CFO bei uns zu begrüßen", sagte Lehmkuhl. "Rob ist eine bewährte Führungspersönlichkeit im Finanzbereich börsennotierter Unternehmen. Er verfügt über umfassende operative und strategische Fachkenntnisse und kennt sich in den Bereichen Industrie und Technologie bestens aus. Er wird eine unschätzbare Bereicherung für das Lineage-Führungsteam darstellen, während wir unsere nächste Wachstums- und Expansionsphase angehen."

"Ich bin zutiefst beeindruckt von dem unglaublichen globalen Wachstum, das Lineage in den letzten 10 Jahren erzielt hat, und freue mich darauf, das erstklassige Finanzteam an einem so entscheidenden Punkt in der Geschichte des Unternehmens zu leiten", so Crisci. "Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Greg, dem Führungsteam und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um die Position von Lineage als das weltweit führende und innovativste Unternehmen für temperaturgeführte Logistik weiter auszubauen."

Über Lineage Logistics

Lineage ist einer der führenden Anbieter von temperaturgeregelten industriellen REITs und integrierten Lösungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Lineage verfügt über branchenweit führende Expertise bei logistischen End-to-End-Lösungen sowie über ein konkurrenzloses Netzwerk von Immobilien und entwickelt und nutzt innovative Technologien. Dies steigert die Vertriebseffizienz, fördert die Nachhaltigkeit, minimiert die Verschwendung in der Lieferkette und trägt vor allem als Visionary Partner von Feeding America dazu bei, die Welt zu ernähren. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 3 in der CNBC Disruptor 50-Liste 2022 aufgelistet, als Deloitte US Best Managed Company 2022, als Nr. 1 Data Science-Unternehmen und insgesamt als 23. auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt im Jahr 2019 aufgeführt, einschließlich der Aufnahme in die Change the World-Liste von Fortune im Jahr 2020. (www.lineagelogistics.com)

