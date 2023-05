HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Wahl/Türkei:

"Nie war ein Zurück zum demokratischen Weg so wahrscheinlich wie jetzt: Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu hat gute Chancen, die Wahlen für sich zu entscheiden. Verwunderlich ist, dass die Unterstützung für Erdogan und die AKP bei den in Deutschland lebenden Türken nach wie vor so groß ist. Wieso wählen Menschen, die in einer gefestigten Demokratie leben, in ihrem Heimatland eine Partei, die die Freiheit der dort lebenden Bevölkerung so massiv einschränkt? Erdogan wendet sich vom Westen ab, sucht den Schulterschluss mit Diktatoren, selbst mit Russland, und das ist brandgefährlich. Ein Richtungswechsel wäre wichtig für ganz Europa. Deutschland, die EU und die Nato brauchen die Türkei als starken, demokratischen Partner, auf den sie sich wieder verlassen können."