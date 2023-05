DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Inflation/EZB:

"Die Euro-Kerninflation liegt hartnäckig hoch bei 5,6 Prozent. Und der letzte Prozentpunkt vor Erreichung des Inflationsziels dürfte der schwierigste Akt werden - zumal der langfristige Inflationsdruck, getrieben durch Deglobalisierung, Arbeitskräftemangel und vor allem dem Kampf gegen den Klimawandel, nicht zu unterschätzen ist. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Wirtschaft in den USA und Europa am Rande der Rezession steht, sind die Inflationsraten bedenklich hoch. Auch wenn die Zinspolitik mit einer Zeitverzögerung wirkt und sich somit der optimale Zinspfad nicht im Vorhinein bestimmen lässt, sollte die Devise der EZB dieses Mal lauten: im Zweifel für die geldpolitische Straffung "whatever it takes". Denn ein weiteres Zögern kann sich die Notenbank nach dem Vertrauensverlust, den sie erlitten hat, kaum leisten."/DP/jha