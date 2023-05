ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Familienpolitik/Koalition:

"Umgekehrt arbeiten auch die Paus-Kritiker nicht mit lauteren Mitteln, wenn sie der Ministerin Arbeitsverweigerung vorwerfen, weil sie kein ausgearbeitetes Konzept zur Kindergrundsicherung vorlegt. Natürlich braucht Paus auch finanzielle Anhaltspunkte, um zu wissen, wohin die Reise ungefähr gehen soll. In diesem Tumult wird immer unklarer, worüber genau da nun eigentlich gestritten wird. Konsequent und man muss vermuten, mit voller Absicht reden insbesondere FDP und Grüne aneinander vorbei. Immer größer wird daher der Verdacht, dass es in Wahrheit um die Frage geht, wer am Ende welche Ausgabenzahl durchsetzen kann. Finanzminister Lindner seine kleine oder Familienministerin Paus ihre große? Bei der effektiven Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland aber kommt man so kein Stück weiter."/yyzz/DP/he