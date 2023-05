DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Mai

=== 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK, 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +4,8% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 08:45 FR/Industrieproduktion PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 CH/Währungsreserven zuvor: 742,740 Mrd CHF *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/Vantage Towers AG, ao HV mit Abstimmung über Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Großaktionär Oak Holdings (Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone, GIP und KKR) 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV 10:00 DE/Siltronic AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Unternehmensumfrage *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of Professional Forcasters *** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Rede bei The State of the Union Event *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 11:00 KE/Bundeskanzler Scholz, PK im Rahmen seines Besuchs in Kenia 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk nach 2. Photovoltaik-Gipfel, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +236.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj 18:45 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Economic Club of Minnesota 19:00 US/Fed-Gouverneurin Cook (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Breslin Center, Michigan State University - EU/Abschluss des zweitägigen informellen Treffens der Gesundheitsminister - EU/Ratingüberprüfung für Schweden (S&P); EFSF (Fitch); ESM (Fitch); Norwegen (Moody's); Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch); - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark, Japan, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

