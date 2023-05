Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Immobilien

Swiss Prime Site schliesst den Verkauf von Wincasa erfolgreich ab



05.05.2023 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Zug, 5. Mai 2023 Behördliche Genehmigung ohne Auflagen erteilt

Fokussierungsstrategie resultiert in Veränderungen der Gruppenleitung Swiss Prime Site hat den Verkauf der Gruppengesellschaft Wincasa an Implenia abgeschlossen. Die Genehmigung der Wettbewerbskommission erfolgte ohne Auflagen. Wincasa bietet nun ihre umfassende Dienstleistungspalette unter dem Dach von Implenia an. Damit zusammenhängend verlässt Oliver Hofmann, CEO Wincasa, die Gruppenleitung von Swiss Prime Site. Am 6. Februar 2023 hat Swiss Prime Site die Modernisierung und Neupositionierung des Jelmoli-Hauses bekanntgegeben. Nina Müller, CEO Jelmoli, hat im Zuge dessen und wie geplant die Führung des operativen Betriebs per 1. Mai 2023 an Reto Braegger übergeben und scheidet ebenfalls aus der Gruppenleitung von Swiss Prime Site aus. Neu setzt sich das Gremium aus René Zahnd (CEO), Marcel Kucher (CFO) und Anastasius Tschopp (CEO, Swiss Prime Site Solutions) zusammen. Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Ich danke Nina Müller und Oliver Hofmann im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsrats sowie der Gruppenleitung für ihre stets engagierten Beiträge und die ausgezeichnete Zusammenarbeit während der letzten Jahre». Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss



