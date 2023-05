DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

US-REGIONALBANKEN - Die Aktien von US-Regionalbanken sind am Donnerstag stark gefallen, nachdem erneut ein stärkeres Eingreifen Washingtons zur Eindämmung der Krise gefordert wurde. Die Aktien von PacWest brachen um 50,6 Prozent ein, nachdem die in Kalifornien ansässige Bank bekannt gab, dass sie mit "mehreren potenziellen Partnern und Investoren" im Gespräch sei. Die kanadische TD Bank teilte mit, dass sie die geplante Übernahme der in Memphis ansässigen First Horizon im Wert von 13 Milliarden US-Dollar aufgebe und begründete dies mit der Unsicherheit über die behördliche Genehmigung des Geschäfts. Die Aktien von First Horizon fielen an diesem Tag um 33,2 Prozent. Der KBW-Regionalbankindex fiel um 3,5 Prozent und liegt in diesem Jahr mehr als 30 Prozent im Minus. (Financial Times)

STEUERSCHÄTZUNG - Die Steuerschätzung in der kommenden Woche wird der Ampelkoalition kaum neue finanzielle Spielräume bringen. Es sei nicht mit nennenswerten Mehreinnahmen für den Fiskus zu rechnen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Maximal entstehe für den Gesamtstaat ein kleines Plus im Vergleich zur Herbstprognose. Die Steuerschätzung werde nicht helfen, die Lücke im Bundeshaushalt 2024 zu schließen. Im Etatentwurf für das kommende Jahr klaffte zuletzt ein Loch von bis zu 18 Milliarden Euro. Bisher ist unklar, wie es geschlossen werden kann. (Handelsblatt)

INDUSTRIESTROMPREIS - Der Kunststoffkonzern Covestro hat Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums für einen Industriestrompreis von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde begrüßt. "Ja, das geht in die richtige Richtung", sagte Covestro-Finanzvorstand Thomas Toepfer der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. "Grundsätzlich ist es richtig, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass die Industrie wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen braucht", ergänzte Toepfer. Wichtig seien aber auch "administrative Themen, etwa raschere Genehmigungsprozesse". (Euro am Sonntag)

HEIZUNGSUMBAU - Neuer Vorstoß zum umstrittenen Heizungsgesetz: Die Grünen-Fraktion im Bundestag will Menschen mit niedrigen Einkommen entlasten. Dafür soll der Bund bis zu 80 Prozent der Kosten übernehmen. Derzeit sind nur 50 geplant. Haushalte mit weniger als 20.000 Euro zu versteuerndes Einkommen sollen die volle Förderung erhalten. (Süddeutsche Zeitung)

EU-ASYLPOLITIK - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt darauf, die europäische Migrationspolitik stärker als in der Vergangenheit auf eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen auszurichten und dafür das gemeinsame europäische Asylsystem entsprechend zu reformieren. "Wir werden für eine verlässliche Identifizierung, Registrierung und Überprüfung von Menschen bereits an den EU-Außengrenzen sorgen", sagte Faeser dem Handelsblatt. Dass sich die EU-Staaten bereits auf die dafür notwendige "Screening-Verordnung" verständigten hätten, sei "ein wichtiger Durchbruch" gewesen. "Jetzt verhandeln wir über Verfahren an den EU-Außengrenzen, um dort binnen kurzer Fristen über den Schutz von Menschen mit geringer Aussicht auf Asyl in der EU zu entscheiden", sagte Faeser weiter. (Handelsblatt)

EU-GRENZSCHUTZ - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich für eine Begrenzung der irregulären Migration ausgesprochen und fordert den Schutz der europäischen Außengrenzen. Lindner sagte am Donnerstag in einer Talkrunde von RTL/ntv: "Ich glaube, dass um Kontrolle herzustellen auch der physische Schutz der Außengrenze in Betracht gezogen werden muss." Auf Nachfrage benutzte er zur Präzisierung das Wort "Zaun". Zugleich erklärte Lindner: "Ich bin dafür, wenn zugleich die Möglichkeit humanitärer und qualifizierter Einwanderung rechtlich erleichtert wird." (RTL/ntv)

