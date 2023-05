Der DAX könnte seine bisherigen Wochenverluste am Freitag noch etwas reduzieren. Die vielbeachteten Daten von Apple dürften für positive Impulse sorgen. Die Aktien der Deutschen Post (1,85 Euro), RWE (0,90 Euro) und der Allianz (11,40 Euro) werden heute ex Dividende gehandelt. Am Nachmittag rückt dann der US-Arbeitsmarktbericht als letztes Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB in den Fokus."Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ...

