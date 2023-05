Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 4 May 2023, Carnival Corporation purchased 146,900 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £6.71 per share. The highest price paid was £6.89 per share and the lowest price paid was £6.59 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 6.89 688.800 Min 6.59 658.800 146,900 6.7116 671.1618 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:43:25 BST 390 6.788 GBP XLON 03062888915TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:50:01 BST 151 6.782 GBP XLON 03062928518TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:50:01 BST 157 6.782 GBP XLON 03062928519TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:58:38 BST 261 6.784 GBP XLON 03062969233TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:58:38 BST 298 6.782 GBP XLON 03062969251TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:59:32 BST 114 6.772 GBP XLON 03062974470TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 8:59:32 BST 248 6.772 GBP XLON 03062974469TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:06:20 BST 252 6.76 GBP XLON 03063009858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:18:09 BST 104 6.776 GBP XLON 03063075341TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:22:07 BST 299 6.766 GBP XLON 03063090280TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:22:07 BST 364 6.764 GBP XLON 03063090281TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:22:42 BST 1 6.748 GBP XLON 03063092184TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:22:42 BST 449 6.748 GBP XLON 03063092185TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:29:48 BST 101 6.752 GBP XLON 03063120242TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:29:48 BST 250 6.754 GBP XLON 03063120236TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:33:16 BST 398 6.744 GBP XLON 03063133351TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:36:40 BST 4 6.734 GBP XLON 03063145526TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:36:40 BST 261 6.734 GBP XLON 03063145525TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:38:48 BST 268 6.708 GBP XLON 03063153153TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:40:44 BST 221 6.708 GBP XLON 03063161047TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:40:44 BST 275 6.708 GBP XLON 03063161046TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:42:36 BST 469 6.7 GBP XLON 03063166485TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:58:09 BST 197 6.694 GBP XLON 03063220868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:58:09 BST 250 6.694 GBP XLON 03063220867TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:58:12 BST 91 6.69 GBP XLON 03063221126TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:58:12 BST 250 6.69 GBP XLON 03063221125TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 9:58:23 BST 308 6.688 GBP XLON 03063223573TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:09:04 BST 36 6.696 GBP XLON 03063259960TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:09:04 BST 47 6.696 GBP XLON 03063259964TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:09:04 BST 250 6.696 GBP XLON 03063259961TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:09:04 BST 250 6.696 GBP XLON 03063259962TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:22:57 BST 415 6.664 GBP XLON 03063304463TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:22:57 BST 507 6.672 GBP XLON 03063304462TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:29:49 BST 383 6.668 GBP XLON 03063327458TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:47:06 BST 499 6.676 GBP XLON 03063374558TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 10:48:07 BST 305 6.67 GBP XLON 03063378629TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:03:31 BST 31 6.694 GBP XLON 03063420968TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:03:31 BST 250 6.694 GBP XLON 03063420967TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:04:01 BST 286 6.692 GBP XLON 03063422305TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:04:56 BST 307 6.682 GBP XLON 03063425056TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:28:32 BST 140 6.682 GBP XLON 03063490548TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:28:32 BST 202 6.682 GBP XLON 03063490547TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:34:09 BST 76 6.7 GBP XLON 03063503470TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:37:41 BST 66 6.698 GBP XLON 03063511739TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:45:16 BST 117 6.688 GBP XLON 03063536329TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:45:53 BST 98 6.688 GBP XLON 03063538360TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:53:19 BST 78 6.684 GBP XLON 03063564234TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 11:53:19 BST 94 6.684 GBP XLON 03063564233TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:12:08 BST 294 6.688 GBP XLON 03063621887TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:14:56 BST 528 6.692 GBP XLON 03063628863TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:37:54 BST 130 6.7 GBP XLON 03063691839TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:37:54 BST 320 6.7 GBP XLON 03063691838TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:42:22 BST 359 6.698 GBP XLON 03063703573TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:42:24 BST 87 6.696 GBP XLON 03063703703TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:42:24 BST 200 6.696 GBP XLON 03063703702TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:51:56 BST 466 6.694 GBP XLON 03063726513TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:59:41 BST 281 6.762 GBP XLON 03063748030TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:59:55 BST 100 6.822 GBP XLON 03063748719TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:59:55 BST 143 6.822 GBP XLON 03063748720TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:59:55 BST 649 6.82 GBP XLON 03063748721TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 12:59:56 BST 281 6.812 GBP XLON 03063748744TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:00:44 BST 349 6.878 GBP XLON 03063751859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:00:45 BST 96 6.876 GBP XLON 03063751885TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:00:45 BST 287 6.876 GBP XLON 03063751886TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:00:50 BST 1,189 6.872 GBP XLON 03063752187TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:01:35 BST 142 6.878 GBP XLON 03063753878TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:01:46 BST 154 6.878 GBP XLON 03063754194TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:02:50 BST 111 6.888 GBP XLON 03063757047TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:02:50 BST 218 6.888 GBP XLON 03063757050TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:02:50 BST 250 6.888 GBP XLON 03063757048TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 13:02:50 BST 576 6.888 GBP XLON 03063757049TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:34:21 BST 483 6.876 GBP XLON 03064030695TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:39:08 BST 60 6.884 GBP XLON 03064045525TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:39:08 BST 132 6.884 GBP XLON 03064045527TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:39:08 BST 250 6.884 GBP XLON 03064045526TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:40:07 BST 21 6.886 GBP XLON 03064048534TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:40:07 BST 236 6.886 GBP XLON 03064048533TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:41:13 BST 109 6.838 GBP XLON 03064052710TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:41:13 BST 181 6.838 GBP XLON 03064052709TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:42:04 BST 111 6.842 GBP XLON 03064055285TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:42:04 BST 249 6.842 GBP XLON 03064055286TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:26 BST 45 6.814 GBP XLON 03064060236TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:26 BST 100 6.814 GBP XLON 03064060239TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:26 BST 111 6.814 GBP XLON 03064060237TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:26 BST 111 6.814 GBP XLON 03064060238TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:27 BST 18 6.814 GBP XLON 03064060331TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:45 BST 2 6.804 GBP XLON 03064061229TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:43:45 BST 250 6.804 GBP XLON 03064061228TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:04 BST 96 6.79 GBP XLON 03064061985TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:04 BST 164 6.79 GBP XLON 03064061984TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:04 BST 313 6.784 GBP XLON 03064061987TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:39 BST 236 6.808 GBP XLON 03064063735TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:48 BST 57 6.804 GBP XLON 03064064098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:48 BST 185 6.804 GBP XLON 03064064093TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:48 BST 250 6.804 GBP XLON 03064064095TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:48 BST 250 6.804 GBP XLON 03064064096TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:48 BST 250 6.804 GBP XLON 03064064097TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:44:48 BST 275 6.804 GBP XLON 03064064094TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:45:29 BST 180 6.812 GBP XLON 03064066451TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:45:29 BST 220 6.812 GBP XLON 03064066450TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:45:46 BST 245 6.82 GBP XLON 03064067358TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:47:15 BST 363 6.776 GBP XLON 03064072447TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:48:34 BST 272 6.778 GBP XLON 03064077093TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:52:52 BST 62 6.776 GBP XLON 03064100834TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:52:52 BST 71 6.778 GBP XLON 03064100832TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:52:52 BST 73 6.778 GBP XLON 03064100829TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:52:52 BST 89 6.776 GBP XLON 03064100833TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:52:52 BST 245 6.778 GBP XLON 03064100831TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:52:52 BST 302 6.778 GBP XLON 03064100830TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:25 BST 286 6.796 GBP XLON 03064102600TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:26 BST 14 6.796 GBP XLON 03064102691TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:28 BST 34 6.794 GBP XLON 03064102744TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:28 BST 90 6.794 GBP XLON 03064102743TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:28 BST 101 6.794 GBP XLON 03064102741TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:28 BST 128 6.794 GBP XLON 03064102735TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:28 BST 128 6.794 GBP XLON 03064102737TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:41 BST 40 6.778 GBP XLON 03064103512TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:41 BST 100 6.778 GBP XLON 03064103514TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:41 BST 100 6.778 GBP XLON 03064103519TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:41 BST 201 6.778 GBP XLON 03064103513TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:53:42 BST 39 6.778 GBP XLON 03064103571TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:03 BST 100 6.774 GBP XLON 03064105066TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:03 BST 100 6.774 GBP XLON 03064105067TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:03 BST 225 6.774 GBP XLON 03064105068TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:37 BST 54 6.77 GBP XLON 03064106690TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:37 BST 150 6.768 GBP XLON 03064106692TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:37 BST 150 6.768 GBP XLON 03064106693TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:37 BST 167 6.768 GBP XLON 03064106695TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:37 BST 290 6.77 GBP XLON 03064106691TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:54:37 BST 300 6.768 GBP XLON 03064106694TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 74 6.794 GBP XLON 03064110056TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 76 6.794 GBP XLON 03064110063TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 116 6.79 GBP XLON 03064110093TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 131 6.792 GBP XLON 03064110091TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 150 6.79 GBP XLON 03064110092TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 153 6.794 GBP XLON 03064110058TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:55:38 BST 164 6.792 GBP XLON 03064110090TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:56:33 BST 542 6.8 GBP XLON 03064113474TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:57:17 BST 51 6.796 GBP XLON 03064116327TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:57:17 BST 150 6.796 GBP XLON 03064116323TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:57:17 BST 150 6.796 GBP XLON 03064116326TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:58:27 BST 106 6.828 GBP XLON 03064124105TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:58:27 BST 145 6.83 GBP XLON 03064124104TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:58:27 BST 158 6.828 GBP XLON 03064124106TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:58:27 BST 600 6.83 GBP XLON 03064124103TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:58:36 BST 189 6.824 GBP XLON 03064126985TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:58:36 BST 250 6.824 GBP XLON 03064126990TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:59:09 BST 317 6.792 GBP XLON 03064135741TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:59:58 BST 111 6.76 GBP XLON 03064149351TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 14:59:58 BST 201 6.76 GBP XLON 03064149350TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:00:19 BST 32 6.752 GBP XLON 03064155144TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:00:19 BST 86 6.752 GBP XLON 03064155143TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:00:19 BST 150 6.752 GBP XLON 03064155142TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:01:26 BST 105 6.72 GBP XLON 03064163706TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:01:26 BST 201 6.72 GBP XLON 03064163702TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:01:33 BST 6 6.724 GBP XLON 03064164862TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:06 BST 140 6.744 GBP XLON 03064175303TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:11 BST 140 6.744 GBP XLON 03064175663TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:14 BST 140 6.744 GBP XLON 03064175911TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:17 BST 29 6.742 GBP XLON 03064176175TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:17 BST 140 6.742 GBP XLON 03064176176TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:17 BST 500 6.742 GBP XLON 03064176177TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:51 BST 140 6.742 GBP XLON 03064178932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:03:55 BST 24 6.742 GBP XLON 03064179290TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 38 6.726 GBP XLON 03064182539TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 94 6.726 GBP XLON 03064182541TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 100 6.726 GBP XLON 03064182540TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 195 6.726 GBP XLON 03064182544TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 201 6.726 GBP XLON 03064182542TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 302 6.726 GBP XLON 03064182543TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:04:36 BST 405 6.726 GBP XLON 03064182545TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:05:29 BST 35 6.736 GBP XLON 03064188462TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:05:29 BST 374 6.736 GBP XLON 03064188464TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:05:29 BST 1,309 6.736 GBP XLON 03064188463TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:06:45 BST 247 6.746 GBP XLON 03064195991TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:07:34 BST 525 6.746 GBP XLON 03064202036TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:08:10 BST 250 6.758 GBP XLON 03064204309TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:08:10 BST 1,032 6.758 GBP XLON 03064204310TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:08:18 BST 348 6.75 GBP XLON 03064204707TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:09:29 BST 399 6.748 GBP XLON 03064210658TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:09:44 BST 244 6.74 GBP XLON 03064211539TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:11:42 BST 95 6.774 GBP XLON 03064220314TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:11:42 BST 201 6.766 GBP XLON 03064220316TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:11:42 BST 237 6.774 GBP XLON 03064220315TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:11:42 BST 274 6.766 GBP XLON 03064220317TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:12:59 BST 585 6.752 GBP XLON 03064225544TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:02 BST 100 6.742 GBP XLON 03064225918TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:02 BST 100 6.744 GBP XLON 03064225872TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:02 BST 135 6.742 GBP XLON 03064225919TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:02 BST 143 6.744 GBP XLON 03064225873TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:53 BST 143 6.748 GBP XLON 03064229446TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:53 BST 178 6.748 GBP XLON 03064229444TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:13:53 BST 263 6.75 GBP XLON 03064229445TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:15:19 BST 27 6.782 GBP XLON 03064235807TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:15:19 BST 360 6.782 GBP XLON 03064235806TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:06 BST 81 6.772 GBP XLON 03064239348TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:06 BST 111 6.776 GBP XLON 03064239346TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:06 BST 238 6.772 GBP XLON 03064239347TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:06 BST 250 6.776 GBP XLON 03064239345TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:06 BST 259 6.774 GBP XLON 03064239344TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:06 BST 524 6.776 GBP XLON 03064239343TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:21 BST 98 6.758 GBP XLON 03064240460TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:21 BST 104 6.758 GBP XLON 03064240459TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:16:24 BST 104 6.758 GBP XLON 03064240819TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:17:02 BST 23 6.732 GBP XLON 03064243520TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:17:02 BST 223 6.732 GBP XLON 03064243519TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:17:50 BST 140 6.714 GBP XLON 03064247287TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:17:50 BST 250 6.714 GBP XLON 03064247286TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:17:50 BST 379 6.71 GBP XLON 03064247288TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:15 BST 70 6.72 GBP XLON 03064249513TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:15 BST 177 6.72 GBP XLON 03064249514TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:15 BST 218 6.72 GBP XLON 03064249515TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:26 BST 387 6.73 GBP XLON 03064251093TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:34 BST 68 6.746 GBP XLON 03064251625TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:34 BST 179 6.746 GBP XLON 03064251629TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:34 BST 250 6.746 GBP XLON 03064251626TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:18:39 BST 277 6.74 GBP XLON 03064252090TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:19:50 BST 70 6.746 GBP XLON 03064258147TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:19:50 BST 92 6.746 GBP XLON 03064258148TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:19:50 BST 281 6.746 GBP XLON 03064258149TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:20:18 BST 100 6.724 GBP XLON 03064259877TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:20:18 BST 175 6.724 GBP XLON 03064259885TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:20:35 BST 271 6.706 GBP XLON 03064260891TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:20:39 BST 69 6.692 GBP XLON 03064261077TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:20:39 BST 177 6.692 GBP XLON 03064261076TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:21:40 BST 75 6.682 GBP XLON 03064264575TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:21:40 BST 187 6.682 GBP XLON 03064264573TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:00 BST 11 6.682 GBP XLON 03064265630TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:00 BST 70 6.68 GBP XLON 03064265631TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:00 BST 111 6.68 GBP XLON 03064265632TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:00 BST 134 6.68 GBP XLON 03064265633TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:00 BST 250 6.682 GBP XLON 03064265629TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:10 BST 273 6.67 GBP XLON 03064266150TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:21 BST 56 6.672 GBP XLON 03064266690TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:22:21 BST 319 6.672 GBP XLON 03064266689TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:23:01 BST 3 6.652 GBP XLON 03064269516TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:23:01 BST 111 6.652 GBP XLON 03064269515TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:23:01 BST 210 6.652 GBP XLON 03064269514TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:24:24 BST 111 6.642 GBP XLON 03064275377TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:24:24 BST 188 6.644 GBP XLON 03064275374TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:24:24 BST 217 6.644 GBP XLON 03064275368TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:24:24 BST 320 6.642 GBP XLON 03064275434TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:24:34 BST 250 6.64 GBP XLON 03064276727TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:25:59 BST 315 6.664 GBP XLON 03064284495TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:26:33 BST 28 6.656 GBP XLON 03064288922TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:26:37 BST 25 6.654 GBP XLON 03064289252TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:26:40 BST 21 6.654 GBP XLON 03064289498TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:26:43 BST 30 6.654 GBP XLON 03064289767TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:26:47 BST 615 6.644 GBP XLON 03064290394TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:27:52 BST 300 6.668 GBP XLON 03064298611TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:30:02 BST 119 6.664 GBP XLON 03064315532TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:30:02 BST 248 6.664 GBP XLON 03064315531TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:30:02 BST 430 6.668 GBP XLON 03064315533TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:31:30 BST 371 6.682 GBP XLON 03064325757TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:31:30 BST 595 6.68 GBP XLON 03064325758TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:32:07 BST 52 6.674 GBP XLON 03064329415TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:32:07 BST 122 6.674 GBP XLON 03064329413TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:32:07 BST 278 6.674 GBP XLON 03064329414TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:33:44 BST 139 6.68 GBP XLON 03064339258TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:33:44 BST 250 6.68 GBP XLON 03064339256TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:33:44 BST 250 6.68 GBP XLON 03064339257TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:34:20 BST 1 6.664 GBP XLON 03064341928TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:34:20 BST 396 6.664 GBP XLON 03064341927TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:34:32 BST 35 6.654 GBP XLON 03064342939TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:34:32 BST 57 6.654 GBP XLON 03064342938TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:34:32 BST 152 6.654 GBP XLON 03064342937TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:35:53 BST 443 6.662 GBP XLON 03064349700TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:36:02 BST 10 6.662 GBP XLON 03064350413TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:36:02 BST 47 6.66 GBP XLON 03064350416TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:36:02 BST 250 6.66 GBP XLON 03064350415TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:36:02 BST 399 6.662 GBP XLON 03064350414TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:37:15 BST 384 6.644 GBP XLON 03064360238TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:37:24 BST 112 6.63 GBP XLON 03064362886TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:38:51 BST 375 6.63 GBP XLON 03064375191TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:38:51 BST 520 6.63 GBP XLON 03064375190TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:38:56 BST 139 6.628 GBP XLON 03064375983TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:38:56 BST 250 6.628 GBP XLON 03064375982TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:40:18 BST 48 6.616 GBP XLON 03064385749TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:40:18 BST 222 6.614 GBP XLON 03064385750TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:40:18 BST 250 6.616 GBP XLON 03064385748TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:40:18 BST 285 6.614 GBP XLON 03064385751TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:13 BST 69 6.614 GBP XLON 03064392486TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:13 BST 89 6.616 GBP XLON 03064392484TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:13 BST 172 6.616 GBP XLON 03064392485TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:13 BST 209 6.614 GBP XLON 03064392487TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:14 BST 15 6.614 GBP XLON 03064392495TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:21 BST 420 6.614 GBP XLON 03064393148TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:57 BST 297 6.598 GBP XLON 03064396693TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:58 BST 41 6.588 GBP XLON 03064396801TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:58 BST 76 6.598 GBP XLON 03064396798TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:58 BST 98 6.596 GBP XLON 03064396799TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:58 BST 156 6.596 GBP XLON 03064396800TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:59 BST 19 6.588 GBP XLON 03064396804TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:59 BST 68 6.588 GBP XLON 03064396802TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:41:59 BST 145 6.588 GBP XLON 03064396803TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:42:41 BST 458 6.61 GBP XLON 03064402312TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:06 BST 147 6.616 GBP XLON 03064406886TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:06 BST 250 6.616 GBP XLON 03064406874TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:06 BST 250 6.616 GBP XLON 03064406880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:06 BST 271 6.618 GBP XLON 03064406857TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:57 BST 77 6.62 GBP XLON 03064413739TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:57 BST 77 6.62 GBP XLON 03064413741TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:43:57 BST 89 6.62 GBP XLON 03064413740TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:44:33 BST 361 6.63 GBP XLON 03064416646TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:44:59 BST 20 6.63 GBP XLON 03064419581TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:44:59 BST 361 6.63 GBP XLON 03064419586TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:37 BST 22 6.638 GBP XLON 03064428044TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:41 BST 23 6.638 GBP XLON 03064428411TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:45 BST 30 6.632 GBP XLON 03064428714TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:48 BST 26 6.632 GBP XLON 03064428987TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:54 BST 150 6.62 GBP XLON 03064429497TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:54 BST 150 6.62 GBP XLON 03064429498TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:56 BST 219 6.62 GBP XLON 03064429656TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:56 BST 230 6.62 GBP XLON 03064429654TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:45:56 BST 343 6.62 GBP XLON 03064429655TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:46:41 BST 410 6.642 GBP XLON 03064434561TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:46:41 BST 500 6.642 GBP XLON 03064434565TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:06 BST 400 6.67 GBP XLON 03064438742TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:10 BST 63 6.67 GBP XLON 03064439370TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:35 BST 74 6.654 GBP XLON 03064442860TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:35 BST 100 6.654 GBP XLON 03064442857TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:35 BST 100 6.654 GBP XLON 03064442858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:35 BST 132 6.654 GBP XLON 03064442856TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:47:35 BST 151 6.654 GBP XLON 03064442859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:48:35 BST 124 6.662 GBP XLON 03064450314TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:48:35 BST 222 6.662 GBP XLON 03064450315TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:48:56 BST 15 6.656 GBP XLON 03064451914TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/4/2023 15:48:56 BST 192 6.654 GBP XLON 03064451916TRLO1