The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2023
ISIN Name
DE000A2GSF58 SLM SOLUTION WA 17/24
US02665WDH16 AM.HONDA FIN 20/23 MTN
US718172BU28 PHILIP MORRIS INTL 16/23
US747262AZ65 QVC 20/28
US02665WDG33 AM.HONDA FI. 20/23 FLRMTN
ES0205045018 CRITERIA CAIXA 17/23 MTN
DE000NLB8CK5 NORDLB IS.S.1762
US344419AA47 FOM.ECON.MEX.SAB 13/23
DE000NWB16C2 NRW.BANK IS.A.16C 13/23
USP06048AB19 AVIANCA HLDG 19/23 REGS
USU3002LAF95 EXELON CORP. 22/52 REGS
XS2253107853 YANGYMAN INV 20/23
FR0013354297 NEXANS 18/23
DE000RLP0470 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
DE000DZ1H9F7 DZ BANK IS.A230 VAR
XS0927637818 SLOWENIEN 13/23 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2023
ISIN Name
DE000A2GSF58 SLM SOLUTION WA 17/24
US02665WDH16 AM.HONDA FIN 20/23 MTN
US718172BU28 PHILIP MORRIS INTL 16/23
US747262AZ65 QVC 20/28
US02665WDG33 AM.HONDA FI. 20/23 FLRMTN
ES0205045018 CRITERIA CAIXA 17/23 MTN
DE000NLB8CK5 NORDLB IS.S.1762
US344419AA47 FOM.ECON.MEX.SAB 13/23
DE000NWB16C2 NRW.BANK IS.A.16C 13/23
USP06048AB19 AVIANCA HLDG 19/23 REGS
USU3002LAF95 EXELON CORP. 22/52 REGS
XS2253107853 YANGYMAN INV 20/23
FR0013354297 NEXANS 18/23
DE000RLP0470 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
DE000DZ1H9F7 DZ BANK IS.A230 VAR
XS0927637818 SLOWENIEN 13/23 REGS
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