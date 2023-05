The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2023ISIN NameDE000A2GSF58 SLM SOLUTION WA 17/24US02665WDH16 AM.HONDA FIN 20/23 MTNUS718172BU28 PHILIP MORRIS INTL 16/23US747262AZ65 QVC 20/28US02665WDG33 AM.HONDA FI. 20/23 FLRMTNES0205045018 CRITERIA CAIXA 17/23 MTNDE000NLB8CK5 NORDLB IS.S.1762US344419AA47 FOM.ECON.MEX.SAB 13/23DE000NWB16C2 NRW.BANK IS.A.16C 13/23USP06048AB19 AVIANCA HLDG 19/23 REGSUSU3002LAF95 EXELON CORP. 22/52 REGSXS2253107853 YANGYMAN INV 20/23FR0013354297 NEXANS 18/23DE000RLP0470 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013DE000DZ1H9F7 DZ BANK IS.A230 VARXS0927637818 SLOWENIEN 13/23 REGS