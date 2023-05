Das FIAT-Währungssystem gerät an seine Grenzen - Gerade Zentralbanken kaufen Gold, als gäbe es kein Morgen! Silber als Profiteur der grünen Energiewende! Edelmetalle im Fokus der Anleger!

Ende des FIAT-Währungssystem?!?

Das FIAT-Währungssystem gerät an seine Grenzen - Gerade Zentralbanken kaufen Gold, als gäbe es kein Morgen!

Gold gilt seit jeher als DER Wertaufbewahrungsspeicher Nummer 1! Gerade in Zeiten wie diesen, in denen eine explosive Gemengelage aus hoher Inflation, drohender Rezession, komplett aus dem Ruder gelaufener Schuldenstände, Kriegsgebaren inklusive (Energie-)Preisexplosion eine stetig wachsende Gefahr für das Ersparte darstellen. Hinzu kommt, dass es auf eine Null mehr oder weniger scheinbar nicht mehr anzukommen scheint. Der ehemalige FED-Chef Ben Bernanke prägte vor Jahren den Begriff des "Helikoptergelds", bei dem, aus dem Nichts geschaffenes Zentralbankgeld direkt an Staat oder Bürger ausgezahlt wird. Lange verpönt, haben wir dieses nun schon seit geraumer Zeit in rauen Mengen. Natürlich etwas anders verpackt, als "Corona-Soforthilfe", "Gaspreisbremse" oder "Tankrabatt", damit es nicht gleich so auffällt. Dies alles führt dazu, dass das FIAT-Währungssystem, wie wir es kennen, unwiderruflich an seine Grenzen stößt. Der Goldpreis dürfte spätestens bei einem zu erwartenden Sinken der weltweiten Leitzinsen kräftig zulegen und Anleger nicht nur zwecks Wertaufbewahrung, sondern vor allem auch mit Gewinnen bei entsprechenden Edelmetallaktien erfreuen.

Bei Silber wird zukünftig vor allem der Energiesektor eine dominante Rolle einnehmen. Gerade der Einsatz in vielen neuen Bauteilen von immer mehr Elektrofahrzeugen, in Photovoltaikanlagen (über mehrere Jahrzehnte verbaut), aber auch bei 5G-Netzen und im Medizinbereich, wird die industrielle Nachfrage in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen.

Platin wird zukünftig verstärkt in Katalysatoren zur Beschleunigung der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in Brennstoffzellen eingesetzt werden. Die Lieferkettenprobleme der vergangenen Jahre haben sich weitgehend aufgelöst, sodass von der Automobilindustrie eine starke Nachfragezunahme zu erwarten ist. Darüber hinaus ist mit einem weiteren Anziehen der Investmentnachfrage zu rechnen.

Russland ist mit knapp 40% der größte Palladiumproduzent weltweit. Zudem geht die Förderung des zweitgrößten Produzenten Südafrika immer mehr zurück. Es besteht dabei die Gefahr, dass westliche Staaten eine massive Unterversorgung erleben werden. Steigende Preise dürften die Folge sein.

Sowohl bei Platin als auch bei Palladium ist in den kommenden Jahren mit einem Angebotseinbruch zu rechnen, da speziell die wichtigen südafrikanischen Minen ihre Förderung nicht in dem gewohnten Maße aufrechterhalten werden können. Dabei dürften auch anziehende Preise nicht zu einer Besserung beitragen.

Die wichtigsten Unternehmen im Report

Folgende Unternehmen sind im SRC Edelmetall-Report enthalten:

Calibre Mining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf den Abbau von Goldvorkommen in Nicaragua und Nevada spezialisiert hat. Dort verfolgt man jeweils eine "Hub-and-Spoke"-Strategie und fördert kostengünstig aus mehreren Minen. Das Unternehmen verfügt in Nicaragua aktuell über Überkapazitäten, was es Calibre Mining erlaubt, die Ausbeute in den kommenden Jahren stark zu erhöhen. Neben einer hohen Ressourcenbasis besitzt die Gesellschaft ein ungleich höheres Ressourcenpotenzial, wie jüngste Bohrresultate eindrucksvoll belegen. Mit der Übernahme der Pan Mine in Nevada schickt sich Calibre Mining an, eine zweite Hub-and-Spoke-Operation zu etablieren. 2022 konnte man knapp 222.000 Unzen Gold fördern. Für das laufende Jahr peilt die Gesellschaft eine Produktionsausweitung auf 250.000 bis 275.000 Unzen Gold an.

Eloro Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft mit hochkarätigen Silber-, Gold- und Basismetallprojekten in Bolivien, Peru und Quebec. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt dabei auf den zukunftsträchtigen Metallen Silber und Zinn. Das Flaggschiffprojekt Iska Iska gilt als hochgradig unterexploriert, birgt allerdings ein hohes Ressourcenpotenzial, wie jüngste Bohrungen eindrucksvoll gezeigt haben. So konnte das Unternehmen in den letzten Monaten immer wieder hochgradige Silberäquivalente über teilweise mehreren hundert Metern vermelden. Eine Erweiterung von Iska Iska sorgt für zusätzliches Explorationspotenzial.

Endeavour Silver ist eine kanadische Silber-Bergbau-Gesellschaft und zugleich einer der größten Silber-Produzenten Nordamerikas. Das Unternehmen konnte 2022 aus seinen beiden mexikanischen Minenanlagen insgesamt rund 9 Millionen Unzen Silberäquivalent fördern und die eigene Jahresfördervorgabe regelrecht pulverisieren. Und dass, obwohl man für das Gesamtjahr 2022 die geplante Förderung ohnehin schon auf bis zu 8 Millionen Unzen Silberäquivalent angehoben hatte. Weiterhin plant Endeavour Silver den Bau einer weiteren (und dann größten) Mine, sobald die Finanzierung dafür gesichert ist. Die Akquisition der riesigen Silberlagerstätte Pitarrilla (über 845 Millionen Unzen Silberäquivalent) sorgt für eine zusätzliche Stärkung der Entwicklungs- und Wachstums-Pipeline.

First Majestic Silver ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold aus seinen vier hochprofitablen Minen in Mexiko und Nevada konzentriert. 2022 verzeichnete das Unternehmen eine Rekordförderung von 31,3 Millionen Unzen Silberäquivalent (einschließlich Gold-Nebenprodukten), was eine Steigerung um 16% gegenüber 2021 bedeutete. Für 2023 strebt First Majestic Silver eine weitere Rekord-Produktion zwischen 33,2 und 37,1 Millionen Unzen Silberäquivalent aus seinen drei mexikanischen und der US-amerikanischen Mine an. Bis 2024 will man die 45-Millionen Silberunzen-Marke erreichen, was beinahe eine Verdopplung der Förderrate von 2021 darstellen würde.

Gold Line Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf den Erwerb von Mineralgrundstücken mit außergewöhnlichem Explorationspotenzial in den produktivsten Goldproduktionsregionen Fennoskandiens konzentriert. Das Unternehmen besitzt derzeit ein aussichtsreiches Portfolio an fortgeschrittenen und frühen Goldexplorationsgrundstücken in Schweden und Finnland, einschließlich des Oijärvi-Projekts, das die Lagerstätte Kylmäkangas im Oijärvi-Grünsteingürtel in Finnland umfasst; das Goldprojekt Solvik in Schweden, das Grundstück Kankberg Norra im Skellefteå-Gürtel, das Grundstück Långtjärn (bestehend aus den Lizenzen Stojuktan Nord und Storjuktan Süd), das Grundstück Blabarliden und das Grundstück Paubacken, die alle im Gold Line Mineral Belt in Schweden liegen. Gold Line hat mit EMX Royalty Corp. einen strategischen Anteilseigner, der an der Durchführung der Explorationsprogramme beteiligt ist und technische Beratung bietet. Weiterhin sind unter anderem auch Sprott und Agnico Eagle strategische Investoren.

Gold Royalty ist eine, auf Edelmetalle spezialisierte kanadische Royalty- und Streaming-Gesellschaft, die Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Gold Royaltys diversifiziertes Portfolio besteht aus mehr als 200 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden. 2022 konnte man so bereits einen Umsatz von 5,7 Millionen US$ erreichen, was die Vorgabe übertraf. Tendenz stark steigend, da immer mehr (Groß-)Projekte in Produktion gebracht werden, an denen Gold Royalty entsprechende Royaltyrechte hält.

GoldMining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf aussichtsreiche Goldprojekte in Nord- und Südamerika spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell des Unternehmens besteht darin, in Baisse-Phasen hochkarätige Projekte zu möglichst günstigen Konditionen aufzukaufen und in Hausse-Phasen möglichst hochpreisig wieder zu verkaufen beziehungsweise Entwicklungspartner dafür zu generieren. 2022 gelang ein erstes großes Optionsgeschäft, als man das Almaden-Projekt an NevGold abgeben konnte. Dieses Geschäft kann GoldMining bis zu 16,5 Millionen CA$ einbringen, während GoldMining 2020 gerade einmal 1,15 Millionen CA$ dafür bezahlen musste. Zudem besitzt man enormes Aufwärtspotenzial durch ein von NevGold erhaltenes Aktienpaket. Insgesamt hält GoldMining aktuell über 15 Projekte im Portfolio. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine hohe Beteiligung an der Royalty-Gesellschaft Gold Royalty, was eine hohe, jährliche Dividendenrendite garantiert.

MAG Silver ist eine kanadische Bergbaugesellschaft und konnte jüngst sein Juanicipio Projekt zusammen mit dem Partner Fresnillo in Produktion bringen. Ende 2022 wurde die eigene Verarbeitungsanlage an die mexikanische Stromversorgung angeschlossen und man startete die kommerzielle Silberförderung. Im 2.Quartal 2023 soll die volle Förderkapazität erreicht werden. Die Förderkosten sollen dabei bei lediglich 5 US$ je Silberunze liegen. Stetige Neuentdeckungen lassen das Ausmaß des weiteren Silberpotenzials nur erahnen. Das zweite Silberprojekt Deer Trail sorgte jüngst ebenfalls für gute Resultate und eine handfeste Neuentdeckung.

Revival Gold ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die an der Entwicklung ihres Flaggschiff-Gold-Projekts im US-Bundesstaat Idaho arbeitet. Dieses beherbergt eine ehemals produzierende Mine und verfügt daher über eine exzellente Infrastruktur sowie Verarbeitungsanlagen. Die jüngste Ressourcenschätzung erbrachte mehr als 4 Millionen Unzen Gold, die hauptsächlich im Übertagebauverfahren gewonnen werden können. Ziel ist es, relativ rasch eine Förderung von rund 72.000 Unzen Gold pro Jahr zu etablieren - mit der Möglichkeit diese auf mehr als 200.000 Unzen Jahresförderung auszuweiten. Aktuell arbeitet die Gesellschaft an einer Vor-Machbarkeitsstudie, die das Unternehmen auf ein komplett neues Level katapultieren wird.

Sibanye-Stillwater ist ein südafrikanischer Gold- und Platingruppen-(PGM-)Produzent mit Minen in Südafrika und den USA. Das Unternehmen gilt als einer der drei größten PGM-Produzenten weltweit. Neben der reinen Gold- und PGM-Produktion betreibt man auch eine PGM-Recycling-Anlage und besitzt die Mehrheit an einem Unternehmen zur Gewinnung von Metallen aus Oberflächenrückständen. In den vergangenen Monaten sicherte man sich zudem mehrere (Mehrheits-)Beteiligungen an Unternehmen und Anlagen aus dem Bereich der Batterie- bzw. Grünen Metalle. Sibanye-Stillwater zahlt eine regelmäßige Dividende.

Sierra Madre Gold & Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Silber- und Gold-Vorkommen in Mexiko fokussiert. Dort konnte man sich mehrere sehr aussichtsreiche Projekte mit einer hohen, historischen Ressource sichern. Erste Bohrresultate deuten auf hochkarätige Lagerstätten hin. Zudem sicherte man sich 2022 eine etablierte Silbermine inklusive moderner und startbereiter Förderanlage.

Steppe Gold ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Förderung von Gold in der überaus bergbaufreundlichen Mongolei spezialisiert hat. Das Unternehmen begann im Jahr 2020 mit der Produktion und konnte 2022 aus seinem Flaggschiffprojekt Altan Tsagaan Ovoo (ATO) 34.000 Unzen Gold zu All-In-Sustaining-Kosten von 800 US$ fördern. 2023/2024 soll dieses Projekt 90.000 Unzen Gold produzieren. Das Unternehmen hat eine sichere Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der ATO-Goldmine abgeschlossen, die auf etwa 90.000 bis 100.000 Unzen Gold pro Jahr aus der Erschließung unterirdischer neuer Vorkommen abzielt. Dazu arbeitet man aktuell an einer Phase 2 - Erweiterung der Anlagen und Mineninfrastruktur.

