FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan wird der Tag des Kindes begangen. In Südkorea findet wegen des Tags der Kinder kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Das Stellenwachstum in den USA dürfte im April etwas nachgelassen haben. Wegen der aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank wurde schon in den vergangenen Monaten erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde, was bisher aber nur sehr verhalten geschah. Jetzt zeigt sich aber, dass die Zinskampagne der Fed allmählich doch greift. Ökonomen rechnen für April mit 180.000 (März: 236.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,6 (3,5) Prozent steigen. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,3) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,2 (4,2) Prozent. Die Fed strebt eine weiche Landung der Wirtschaft an, und mit einer allmählichen Abschwächung würde sich der US-Arbeitsmarkt genau so entwickeln wie von der Fed gewünscht. Nur der Bankenstress drohte die Fed zwischenzeitlich aus dem Konzept zu bringen. Uuter der Woche hatte der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing (ADP) überraschend sehr starke Zahlen für April gemeldet.

TAGESTHEMA II

Apple hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das Unternehmen begründete dies mit starken iPhone-Umsätzen und einer positiven Entwicklung im Service-Bereich. Zudem soll das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden US-Dollar ausgedehnt werden. Außerdem soll die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 24 US-Cent steigen. Der Nettogewinn lag im Berichtszeitraum bei 24,2 Milliarden Dollar bzw 1,52 Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren 25 Milliarden Dollar und ebenfalls 1,52 Dollar je Anteilsschein erzielt worden. Die Schätzung der Analysten hatte hier auf 1,43 Dollar gelautet. Der Umsatz ging auf 94,8 Milliarden Dollar von 97,3 Milliarden Dollar im Vorjahr zurück. Die Analysten hatten dem Unternehmen allerdings nur 92,9 Milliarden Dollar zugetraut.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +236.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.089,75 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.097,75 +0,4% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 20.083,41 +0,7% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.331,56 -0,6% S&P/ASX 200 7.214,60 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während in Japan und Südkorea der Aktienhandel am Freitag feiertagsbedingt ruht, zeigen sich die übrigen Börsen richtungslos. Die schwachen Vorgaben der Wall Street werden nur zum Teil nachempfunden, weil dort die Sorge vor einer neuen Bankenkrise belastet hatte. Die vermeintlichen Schwierigkeiten der Regionalbanken finden in Asien kaum Anklang. Gut kommt dagegen der Geschäftsausweis von Apple an. In China belasten indes einmal mehr mäßige Daten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ermäßigte sich im April. Das Politbüro der regierenden KP hatte jüngst weitere Wirtschaftsstimuli praktisch ausgeschlossen. In Hongkong steigt der HSI dagegen. Analysten von Zhongtai zeigen sich über die Stärke des lokalen Marktes etwas überrascht, denn die sich in den USA andeutende Zinserhöhungspause sei bereits am Vortag eingepreist worden. Nun gebe es offenbar Anschlusskäufe von Nachzüglern. In Australien zeigt sich der S&P/ASX-200 etwas fester - gestützt von positiven Schlagzeilen aus dem Bankensektor. Denn ANZ hat im ersten Halbjahr 12 Prozent mehr verdient und Macquarie verbuchte gar Rekordgewinne. ANZ ziehen um 1,5 Prozent an, Macquarie geben indes 0,1 Prozent nach. Händler verweisen trotz Geschäftszahlen über Erwartung auf rückläufige Transaktionen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien der zuvor eingebrochenen Regionalbanken erholten sich: PacWest Bancorp um 13,6 Prozent, Western Alliance Bancorp um 9,6 Prozent und First Horizon um 4,5 Prozent. Für gute Laune sorgte Apple, der Technologiegigant hatte mit überzeugenden Ergebnissen, einem Aktienrückkaufprogramm und einer erhöhten Quartalsdividende erfreut. Die Aktie legte um 2,5 Prozent zu. Bei Booking wurde ein bereinigtes Betriebsergebnis unter Markterwartung bemängelt, der Kurs verlor 3,5 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Expedia kletterten dagegen trotz eines ausgewiesenen Verlusts um 6,3 Prozent - beflügelt von einem deutlichen Umsatzsprung. Bill zogen um 14,3 Prozent an - gestützt von Geschäftszahlen und einem Ausblick über den Marktprognosen. Atlassian (+2,6%) gaben zunächst deutlich nach, um sich dann zu erholen. Ein schwacher Umsatzausblick stand einem berichteten Ergebnis auf bereinigter Basis oberhalb der Prognosen gegenüber. Microchip (-5,3%) enttäuschte mit dem Ausblick. Wish, die Mutter von ContextLogic, büßte nach Umsatzzahlen 14,8 Prozent ein. Live Nation Entertainment (+6,6%) grenzte den bereinigten Verlust deutlicher als gedacht ein. Monolithic Power Systems (-10,7%) enttäuschte mit dem Ausblick. Five9 (+10,3%) wies Rekordumsätze in der ersten Periode aus. NCR (+12,3%) übertraf die Markterwartungen. Bumble (+6,6%) erfreute mit einem positiven Ausblick und einem Aktienrückkauf. Coinbase (+9,2%) wies zwar Verluste aus, reduzierte diese aber erheblich gegenüber dem Jahresende 2022.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.127,74 -0,9% -286,50 -0,1% S&P-500 4.061,22 -0,7% -29,53 +5,8% Nasdaq-Comp. 11.966,40 -0,5% -58,93 +14,3% Nasdaq-100 12.982,48 -0,4% -47,73 +18,7% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 996 Mio Gewinner 868 1.130 Verlierer 2.108 1.841 Unverändert 89 124

Schwach - Erneute Sorgen vor einer Ausweitung der Krise der Regionalbanken sorgten für Kaufzurückhaltung, während die Zinssenkung der Fed vom Vortag und die avisierte Zinserhöhungspause bereits wieder in den Hintergrund traten. Die Kurse der Regionalbanken PacWest (-50,6%) und Western Alliance Bancorp (-23,6%) brachen ein. PacWest wurden belastet von Sorgen über eine mögliche Schieflage. Berichten zufolge prüft die Geschäftsleitung Alternativen und denkt über einen möglichen Verkauf nach. Ähnliches gilt für die Western Alliance Bancorp. Die Financial Times berichtete, dass die Bank strategische Alternativen in Betracht ziehe. Ein Branchenindex der Regionalbanken brach um weitere 3,5 Prozent ein.Qualcomm (-5,5%) enttäuschte mit dem Ausblick auf das laufende Quartal. Gesucht waren von AMD (+6,1%) und Microsoft (+0,3%). Laut einem Bloomberg-Bericht arbeitet AMD mit Microsoft bei der Entwicklung von Prozessoren für künstliche Intelligenz zusammen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,78 -5,0 3,83 -63,6 5 Jahre 3,31 +0,7 3,30 -69,0 7 Jahre 3,33 +0,6 3,32 -64,3 10 Jahre 3,37 +2,6 3,34 -51,3 30 Jahre 3,73 +4,7 3,68 -23,8

Die Anleiherenditen stiegen nach den jüngsten Verlusten leicht. Lediglich am kurzen Ende des Marktes ging es weiter nach unten. Bereits am Vortag waren sie mit der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed deutlich zurückgekommen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1036 +0,2% 1,1014 1,1068 +3,1% EUR/JPY 147,83 -0,0% 147,86 149,08 +5,3% EUR/GBP 0,8757 -0,0% 0,8760 0,8809 -1,1% GBP/USD 1,2605 +0,2% 1,2574 1,2566 +4,2% USD/JPY 133,91 -0,2% 134,24 134,71 +2,1% USD/KRW 1.319,25 -0,2% 1.321,35 1.323,55 +4,5% USD/CNY 6,9121 +0,1% 6,9067 6,9123 +0,2% USD/CNH 6,9168 -0,0% 6,9177 6,9193 -0,2% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8477 7,8479 +0,5% AUD/USD 0,6735 +0,6% 0,6694 0,6667 -1,2% NZD/USD 0,6307 +0,4% 0,6279 0,6238 -0,7% Bitcoin BTC/USD 29.219,66 +1,3% 28.851,22 29.093,50 +76,0%

Der Euro fiel nach der mit 25 Basispunkten nur klein ausgefallenen EZB-Zinserhöhung um 0,4 Prozent auf 1,1014 Dollar. Zur US-Zineserhöhung vom Vortag hieß es, die Fed habe das gemacht, was allgemein als wahrscheinlichstes Szenario angenommen worden sei.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,10 68,56 +0,8% +0,54 -13,8% Brent/ICE 73,11 72,5 +0,8% +0,61 -13,3%

Die Ölpreise zeigten sich nach den zuletzt deutlichen Abgaben wenig verändert. Zuletzt waren die Preise aufgrund anhaltender Rezessions- und Nachfragsorgen gefallen und auf das niedrigste Niveau seit Ende 2021 abgerutscht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.047,27 2.051,63 -0,2% -4,36 +12,3% Silber (Spot) 26,03 26,08 -0,2% -0,05 +8,6% Platin (Spot) 1.047,85 1.044,00 +0,4% +3,85 -1,9% Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,00 +1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,5%) legte mit der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank weiter zu.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verlangsamt. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich auf 56,4 (März: 57,8) Punkte.

INFLATION AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia sieht zwar den Höhepunkt der Inflation als erreicht, befürchtet aber ein Anhalten der Teuerung, was weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnte. In ihrer jüngsten geldpolitischen Erklärung teilte die australische Zentralbank mit, dass die Inflationserwartungen zwar mit einer Rückkehr des Preisdrucks auf das Zielniveau bis Mitte 2025 übereinstimmten, eine Fortsetzung dieses Prozesses aber noch nicht gesichert sei.

KONJUNKTUR INDONESIEN

BIP 1Q +5,03% gg Vorjahr (PROG +4,95%)

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate Apr +7,9% gg Vorjahr

BOOKING

Der Online-Reisedienstleister erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 266 Millionen US-Dollar oder 7 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 700 Millionen Dollar oder 17,10 Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter Ausschluss von Einmaleffekten lag der Gewinn pro Aktie bei 11,60 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die bei 10,57 Dollar lagen.

