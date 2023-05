Die Anforderungen an Bäuerinnen und Bauern steigen, man möchte diese auch umsetzen, doch vor dem Regal entscheidet letztlich das Portemonnaie und weniger die eigenen Ansprüche an eine tiergerechte Produktion.Als Vertreterin einer Minderheit im Parlament bin ich Verlieren grundsätzlich gewohnt. Oft genug wird debattiert, diskutiert oder werden Kompromisse gesucht, nur damit im Ratssaal dann doch alles abgeschmettert wird. Umso schöner, wenn wie in der aktuellen Sondersession gleich zwei wichtige Vorstösse aus meiner Feder angenommen werden - insbesondere wenn man sich die Entstehungsgeschichte vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...