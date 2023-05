DJ Adidas sieht Lichtblicke im China-Geschäft

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat in China im ersten Quartal weitere Umsatzrückgänge verzeichnet, sieht aber Lichtblicke. Zum einen war der Umsatzrückgang im Auftaktquartal mit 9,4 Prozent einstellig. Der Rückgang war das achte Quartal in Folge, aber in den vergangenen Quartalen war der Rückgang prozentual zweistellig gewesen, im vierten Quartal betrug er währungsbereinigt sogar 50 Prozent, im Gesamtjahr 2022 etwa 36 Prozent.

CEO Björn Gulden verwies ebenfalls darauf, dass Adidas in China einen zweistelligen Umsatzzuwachs beim sogenannten "Sell-out" hatte, also beim Direktverkauf an die Endkunden, was sich in den eigenen Einzelhandelsgeschäften widergespiegelt habe. "Das war besser als erwartet und stimmt uns für den Rest des Jahres optimistisch", so Gulden. Zudem war China einer der Märkte, in dem es derzeit darauf ankommt, zunächst die Lagerbestände zu reduzieren. China ist den Angaben zufolge auch einer der drei Märkte, der durch Umsatzeinbußen infolge der Beendigung der Yeezy-Partnerschaft betroffen ist - neben Nordamerika und EMEA.

Im Vorjahresquartal hatte Adidas wegen Umsatzeinbruchs in China im Zusammenhang mit coronabedingten Restriktionen die Margenprognosen für das Gesamtjahr gesenkt und die Erwartungen für Umsatz und Gewinn an das untere Ende der Prognosespannen heruntergeschraubt.

May 05, 2023 02:18 ET (06:18 GMT)

