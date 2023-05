EQS-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

MHP Hotel AG passt EBITDA-Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 an



05.05.2023

München 05. Mai 2023 - Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24 ), unabhängiger Betreiber von Luxus- und Premiumhotels, gibt bekannt, dass sich im Rahmen der Abschlussprüfung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022 entgegen der ursprünglichen Planung nunmehr im Wesentlichen einmalige Sondereffekte im operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ergeben haben, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu berücksichtigen sind und zu einer Abweichung gegenüber der bisherigen Ergebnisprognose führen werden. Ursächlich für die Änderungen im EBITDA sind Rückstellungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro sowie Aufwendungen von 0,5 Mio. Euro, die primär aus der anhaltend strittigen Rechtsauslegung im Hinblick auf eine mögliche Rückforderung von Corona-Beihilfen in Österreich resultieren. Insgesamt liegt das Konzern EBITDA im Geschäftsjahr 2022 damit voraussichtlich mit 0,7 Mio. Euro unterhalb der im Rahmen der zuletzt am 12. Januar 2023 bekannt gegebenen Prognose von rund 4 Mio. Euro auf Grundlage der zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden vorläufigen Zahlen. Die Konzernerlöse für das Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich 104,8 Mio. EUR betragen und bestätigen damit die zuletzt am 12. Januar 2023 bekannt gegebenen vorläufigen Konzernerlöse von rund 105 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022. Die Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses ist für den 17. Mai 2023 vorgesehen. Kontakt Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 03 33

Mobil: +49 174 300 39 50

sh@crossalliance.de Kontakt Presse:

Pressence

Cristina Bastian

Tel: +49 30 859 60 850

Mobil: +49 170 77 9 77 77

kontakt@pressence.net



