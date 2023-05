EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Fünfter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Special Melted Products an Cogne Acciai Speciali für einen Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. unterzeichnet



Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2023 erwartet

Cogne Acciai Speciali stärkt seine Marktposition mit SMP-Geschäft

Erfolgreiche Durchführung eines umfassenden Turnarounds in sehr kurzer Zeit

Transaktion ist wichtiger Schritt für Mutares zur Fortsetzung des Wachstumskurses der vergangenen drei Jahre

Nettoerlöse von bis zu EUR 150 Mio. erwartet München, 5. Mai 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Special Melted Products Ltd. (SMP) an Cogne Acciai Speciali S.p.A. (CAS) unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Fusionskontrolle und der Genehmigung durch den National Security and Investment Act (NSIA) für das zweite Quartal 2023 erwartet. Unter Berücksichtigung von Abzugspositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten erwartet die Gesellschaft einen Zufluss im dreistelligen Millionenbereich von bis zu EUR 150 Mio. SMP mit Sitz in Sheffield, Großbritannien, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis, die in kritischen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Öl- und Gasindustrie sowie im Nuklearbereich eingesetzt werden. Nach der Übernahme von Allegheny Technologies Incorporated (ATI) hat das lokale Management des Unternehmens zusammen mit dem Mutares Team erfolgreich eine ganze Reihe von Turnaround-Maßnahmen initiiert. Verschiedene Programme zur Optimierung der Kosten und des Betriebskapitals, Produktions- und Systemverbesserungen sowie eine weitere Produktdiversifizierung und Maßnahmen zur Geschäftsentwicklung wurden erfolgreich durchgeführt. In weniger als einem Jahr führten diese Maßnahmen zu einem signifikanten Wachstum von Umsatz und Profitabilität, so dass SMP heute einen Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. aufweist. Cogne Acciai Speciali ist ein weltweit führender Anbieter von Langerzeugnissen aus Edelstahl und Nickellegierungen. Durch die Übernahme von SMP beabsichtigt das Unternehmen, seine Position in den spezifischen Geschäftsbereichen von SMP auszubauen und weiteres Wachstum zu generieren, um sich als einer der wichtigsten europäischen Anbieter von hochwertigen Edelstahl-Langprodukten zu positionieren. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ich könnte nicht glücklicher sein, heute den Exit von SMP bekannt zu geben. Mit unserem unternehmerischen Ansatz waren wir in der Lage SMP innerhalb kürzester Zeit mit großem Erfolg zu transformieren und das Unternehmen nun an den idealen neuen Eigentümer zu übergeben, der SMP nach der Rückkehr auf einen nachhaltigen Wachstumspfad neue Wachstumsimpulse geben wird. Der endgültige Verkauf wird den erfolgreichsten Exit in unserer Geschichte markieren. Wir liefern wie versprochen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

