Sieben prominente institutionelle Investoren diskutieren mit Clarity AI über Herausforderungen und Möglichkeiten in der nachhaltigen Finanzierung

Clarity AI, die führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, hat kürzlich ihr erstes Customer Advisory Board Meeting für Investmentmanager abgehalten. Die Veranstaltung brachte prominente Unternehmen der Branche, einschließlich Lazard, Metlife, Invesco, PGIM, La Francaise, Lansforsakringar und Santander zusammen, um drängende Probleme im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und ESG-Analysen zu diskutieren.

Unter der Leitung einer Gruppe von Clarity AI-Führungskräften, darunter Mark Coriaty, Global Head of Solutions, Angel Agudo, VP of Product, Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer, und Patricia Pina, Head of Product Research Innovation, wurden bei dem Treffen mehrere Schlüsselthemen im Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzen behandelt.

Das Board betonte, wie wichtig es ist, dass Anleger ihre eigenen nachhaltigen Anlagemethoden entwickeln können, und schlug vor, Wege zu finden, diese Ansätze mit anderen in der Branche zu vergleichen. Dies kann Clarity AI heute mit seinem Produkt für nachhaltige Anlagen unterstützen, das definiert, ob ein Wertpapier gemäß Artikel 2(17) der SFDR nachhaltig ist oder nicht. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Clarity AI als Technologieunternehmen in einer traditionellen Branche einzigartig positioniert ist, um sich weiterhin zügig und in großem Umfang an regulatorische Veränderungen anzupassen und weiterhin eine Abdeckung und Fähigkeiten zu stellen, die sich an den Kundenbedürfnissen orientieren, einschließlich neu entstehender Bereiche, wie z. B. die Biodiversität.

"Das erste Customer Advisory Board Meeting war ein großer Erfolg", sagte Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer bei Clarity AI. "Es stellte wertvolle Einblicke in die Herausforderungen der Branche und machte deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Branche und Drittanbietern notwendig ist, um Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit zu erzielen. Wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um diese Herausforderungen zu meistern und positive Veränderungen voranzutreiben."

Die Veranstaltung war ein wichtiger Meilenstein für Clarity AI, denn sie zeigte die Entschlossenheit des Unternehmens, mit Akteuren der Branche zusammenzuarbeiten, um Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit zu erzielen. Das Meeting stellte ein Forum für Investmentmanager dar, um ihre Erfahrungen und Herausforderungen auszutauschen und gemeinsam mit Clarity AI an Lösungen zu arbeiten.

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Unternehmen und Verbrauchern diese Erkenntnisse über Umwelt und Gesellschaft anzubieten. Ab November 2022 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 50.000 Unternehmen, 320.000 Fonds, 198 Länder und 188 lokale Regierungen zwei- bis dreizehnmal mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt und liefert Daten und Analysen für Investitionen, Verbraucherforschung, Unternehmensforschung und Berichterstattung für Nachhaltigkeitsregularien weltweit. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Sein Investor-Kunden-Netzwerk verfügt über zweistellige Billionenbeträge an verwalteten Assets, während seine Partnerschaften mit Verbrauchern es ihr ermöglichen, Teil von Millionen täglicher E-Commerce-Transaktionen zu sein und hunderte Millionen Verbraucher bei über 400.000 Händlern zu erreichen.

