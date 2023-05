Apple hat gestern Abend die Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Rückblick: Die Apple-Aktie konnte auch im April weiter zulegen und mit einem Plus von 3% den vierten Gewinnmonat in Folge beenden. Zum Start in den Mai stiegen die Kurse dann auf ein neues Jahreshoch, das am Mittwoch noch ein Stück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...