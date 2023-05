Für den deutschen Leitindex ging es gestern nach dem EZB-Zinsentscheid im Tief auf 15.662 Zähler zurück. Rückblick: Auch am gestrigen Donnerstag bestimmten die Notenbanken das Kursgeschehen an den Märkten. Nach der Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank am Mittwochabend drehte auch die EZB gestern an der Zinsschraube. Für den DAX - der bereits zum ...

