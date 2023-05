PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrie hat ihre Produktion im März zurückgefahren. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtherstellung um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem kleineren Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. Die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe fiel genauso schwach aus wie in der Gesamtindustrie. Die Rückgänge folgen auf Zuwächse im Februar. Im gesamten ersten Quartal stagnierte die Produktion./bgf/la/stk