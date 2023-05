NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Obwohl der Sportartikelhersteller im Transformationsprozess stecke und von Nachfragesorgen in den USA und Europa belastet werde, sei die Geschäftsentwicklung der Jahresplanung für das organische Umsatzwachstum vorweg gelaufen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen von Nordamerika habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen. Von der Analystenkonferenz am Nachmittag erwartet Grzinic mehr Einblicke in die Auswirkungen der hohen Lagerbestände, der Dekonsolidierung der Marke Yeezy und der Entspannung der Lieferketten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 02:04 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

