Im Beisein von Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsidentin Schwesig haben die Stadtwerke Schwerin ein Geothermie-Heizwerk für die Fernwärmeversorgung der Landeshauptstadt in Betrieb genommen. In Schwerin haben die Stadtwerke ein Geothermie-Heizwerk gebaut. Die Daldrup & Söhne AG ist als Bohrtechnik- und Geothermiespezialist an dem Projekt als ausführender Bohrdienstleister beteiligt gewesen. Mit der Erschließungsbohrung in etwas über 1.300 Meter Tiefe im Jahr 2019 und der Re-Injektionsbohrung im ...

