DJ Faeser und Linder fordern schärferen Kurs in der EU-Asylpolitik

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts steigender Flüchtlingszahlen haben sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für eine schärfen Kurs in der EU-Asylpolitik stark gemacht. Faeser drängte im Interview mit dem Handelsblatt darauf, die europäische Migrationspolitik stärker als in der Vergangenheit auf eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen auszurichten und dafür das gemeinsame europäische Asylsystem entsprechend zu reformieren. FDP-Chef Lindner hat sich in einer Talkrunde von RTL/ntv für eine Begrenzung der irregulären Migration ausgesprochen und den physischen Schutz der EU-Außengrenzen gefordert.

Faeser räumte im Handelsblatt vor dem am kommenden Mittwoch geplanten Bund-Länder-Treffen ein, dass die aktuelle Flüchtlingssituation den Gemeinden "sehr viel" abverlange. "Bund, Länder und Kommunen handeln eng abgestimmt", versicherte die Ministerin. "Wir schultern diesen großen humanitären Kraftakt gemeinsam."

Eine Entlastung der Kommunen soll nach Faesers Vorstellung vor allem dadurch gelingen, dass die Migration "viel stärker" gesteuert und geordnet werde, als das in der Vergangenheit der Fall war.

Lindner betonte, dass ein "Zaun" zur Schutz der Außengrenzen nötig sei. "Ich glaube, dass, um Kontrolle herzustellen, auch der physische Schutz der Außengrenze in Betracht gezogen werden muss." Gleichzeitig müsse die Möglichkeit humanitärer und qualifizierter Einwanderung rechtlich erleichtert werden, so Lindner.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zum Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt zusammenkommen. Dort soll es um die Finanzierung der Flüchtlingskosten gehen. Die Länder drängen hier den Bund, einen höheren Anteil der Kosten zu übernehmen.

