Berlin (ots) -- Vom 5. bis 21. Mai 2023 belegt kaufDA prominent platzierte Anzeigen auf BILD.de- Werbeclaim: "kaufDAs Schnäppchen-König*innen gratulieren - Werde auch Schnäppchen-König*in"Mit kaufDA zum König: Am 6. Mai findet die offizielle Krönungszeremonie von König Charles III. statt. Bonials Local-Shopping-App kaufDA begleitet die Berichterstattung auf BILD.de bereits ab heute als exklusiver Sponsor.Mit dem Claim "kaufDAs Schnäppchen-König*innen gratulieren - Werde auch Schnäppchen-König*in" werden diverse digitale Anzeigen von kaufDA bis zum 21. Mai im Block Branding auf der BILD.de-Startseite, auf der Themenbühne sowie auf Artikelebene integriert.Stefanie Graser, Chief Marketing Officer bei Bonial: "Die Krönung von König Charles ist ein Jahrhundert-Event, das in die Geschichte eingehen wird. Millionen Menschen auf der ganzen Welt fiebern diesem Ereignis entgegen und werden die Zeremonie live auf BILD.de verfolgen. Dass kaufDA als exklusiver Sponsor die Krönung prominent auf BILD.de begleiten darf, macht uns sehr stolz. Denn wer ab heute auf Deutschlands größtem Nachrichtenportal unterwegs ist, kommt an kaufDA nicht vorbei."