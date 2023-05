Baierbrunn (ots) -Die wärmeren Temperaturen machen Lust auf Bewegung im Freien. Für die Diabetes-Therapie ist das geradezu ideal. Denn Daten aus Studien belegen, dass sich mit körperlicher Aktivität 26 verschiedene chronische Erkrankungen wirksam behandeln lassen, auch Diabetes und viele seiner Begleiterkrankungen. Das Problem: Ein Großteil lässt sich nicht zum Sport motivieren - trotz positiver Effekte auf die Gesundheit. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gibt in der aktuellen Ausgabe zahlreiche Tipps, wie man es trotzdem schafft.Übersichtlich präsentiert das Magazin eine Auswahl an Aktiv-Angeboten, die nicht nur fit machen, sondern auch Spaß. Dazu gibt es wichtige Infos wie Standorte, Dinge, die es zu beachten gibt, Kosten und weitere hilfreiche Tipps. Damit gibt es keine Ausreden mehr!Bewegungsparks, Walking, Gymnastik auf der Wiese oder Kräuterführungen: Es gibt viele Angebote, die den inneren Schweinehund ganz leicht überzeugen. Und das lohnt sich, denn Sport wirkt sich unter anderem positiv auf Blutzucker, Blutdruck und Blutfette aus. Für einen gesunden Start bietet es sich an, sich vorher ärztlich durchchecken zu lassen und auch nachzufragen, ob Medikamente angepasst werden müssen. Eine besondere Ausrüstung ist nicht nötig, jedoch sollte auf gut passende Schuhe geachtet werden. Patienten mit Nervenschäden an den Füßen sollten sich dazu vom Arzt oder in einem Fachgeschäft beraten lassen.Übrigens: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen 21 Minuten Bewegung am Tag oder 150 Minuten in der Woche.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 05/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5501739