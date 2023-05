Magdeburg (ots) -Anlässlich des 1050. Todestages Ottos des Großen am 7. Mai 2023 eröffnet im Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben die Kabinettausstellung "Des Kaisers Herz", die eine besondere Auswahl archäologischer Fundstücke präsentiert. Diese bisher noch nie gezeigten Exponate sind bei Grabungen seit 2017 ans Licht gekommen und beleuchten neue Facetten der Klostergeschichte, veranschaulichen aber auch eine 7500 Jahre alte Vorgeschichte des Ortes. Damit verbindet sich zugleich die Suche nach dem Herz Kaiser Ottos, dessen Eingeweide 973 in Memleben bestattet wurden. Ein umfängliches Vermittlungsprogramm mit Ausstellung, Führungen und virtuellen Erkundungen geht dieser Suche aus verschieden Perspektiven nach.Gemeinsam mit der Ausstellungseröffnung wird das 30. Jubiläum der "Straße der Romanik" mit einem Festakt feierlich begangen. Die beliebte Touristikroute in Sachsen-Anhalt wurde am 7. Mai 1993 ins Leben gerufen und weist auf die Vielfalt mittelalterlicher Baudenkmäler hin. Sie gibt dabei einen geschichtlichen Einblick in die Zeit zwischen 950 und 1250 in der Region des heutigen Sachsen-Anhalts. Jährlich besuchen mehr als 1,5 Millionen Gäste aus In- und Ausland die "Straße der Romanik".Die Veranstaltungen in Memleben finden im Rahmen des Netzwerkprojektes "Des Kaisers letzte Reise" statt, das vom Zentrum für Mittelalterausstellungen in Magdeburg im Jubiläumsjahr 2023 koordiniert wird. Weitere Informationen und Veranstaltungen gibt es auf www.deskaisersletztereise.dePressekontakt:Zentrum für Mittelalterausstellungen e. V.Otto-von-Guericke-Str. 68-7339104 Magdeburginfo@mittelalterausstellungen.deTel. 0391-5403580Fax 0391-5403510Original-Content von: Zentrum für Mittelalterausstellungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159729/5501778