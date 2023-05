Berlin (ots) -Berlins neue Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration, Cansel Kiziltepe (SPD), will gute Ausbildungsplätze für alle Azubis in der Stadt schaffen.Im rbb24 Inforadio hat sie am Freitag bekräftigt, eine Ausbildungsplatzabgabe einführen zu wollen, sollten nach wie vor zu wenig Betriebe ausbilden. Berlin sei bei Ausbildungsplätzen strukturell nicht gut aufgestellt:"Wir haben seit Jahren schon eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Leider bilden nur etwa 10 Prozent der Betriebe aus. Das ist etwas ungerecht, wie wir finden. Sollten wir die Lücke nicht schließen können, dann wollen wir eine Ausbildungsplatzumlage einführen. Diese Umlage soll den Unternehmen zugute kommen, die ausbilden."Kiziltepe will sich außerdem dafür einsetzen, dass alle Bezirke gleichmäßig geflüchtete Menschen aufnehmen:"Alle Bezirke sind hier auch gefordert, die Geflüchteten unterzubringen. Im Moment sind wir mit Leichtbauhallen unterwegs und sorgen dafür, dass die Menschen nicht auf der Straße leben müssen. Aber es ist schon richtig, dass gute Unterkünfte notwendig sind. Die Prognose ist, dass noch 10.000 bis 12.000 Menschen untergebracht werden müssen."Das Interview zum Nachhören:https://ots.de/awWZVPPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5501804