Bayer-Zertifikat mit 16%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

Nachdem die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) sehr schwungvoll in das Jahr 2023 gestartet war, verlor der Kursanstieg seit Anfang Februar deutlich an Elan. Beschloss die Aktie das Handelsjahr 2022 noch bei 48,33 Euro, so wurde sie Anfang Februar kurzfristig sogar oberhalb von 65 Euro gehandelt. Zuletzt geriet die Aktie nach der Forderung von Investoren, mit dem neuen Vorstand einen wirklichen Neuanfang zu starten, unter Druck.

Da der Ausblick für Pharma- und Agrarchemiekonzerne generell positiv eingeschätzt wird, bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Bayer-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die nach dem jüngsten Kursrückgang eine Investition in die als stark unterbewertet eingestufte Bayer-Aktie in Erwägung ziehen und die gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments verringern wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Bayer-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise:Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 40 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Juni 2024 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 68 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PE5LV18) auf die Bayer-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 68 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 21. Juni 2024, aktivierte Barriere liegt bei 40 Euro. Beim Bayer-Aktienkurs von 57,46 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 58,73 Euro erwerben.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 58,73 Euro kaufen können, ermöglicht es in etwas weniger als 14 Monaten einen Bruttoertrag von 15,78 Prozent (=14,3 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,39 Prozent auf 40 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt der Kurs der Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 40 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Bayer-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 58,73 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de