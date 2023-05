NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Quartalszahlen von 20400 auf 17600 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die kurzfristige Ergebnisstärke der Reederei deute nicht zwingend auf verbesserte Geschäftsaussichten hin, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch die Marktstimmung gegenüber der Branche sei bereits schlecht und die Bewertung niedrig. Zudem habe das Logistikgeschäft der Dänen Potenzial./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010244508

