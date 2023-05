Ispringen (ots) -Im Mai ist das Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH nicht nur auf der bedeutenden Fachmesse PCIM Europe (https://www.rutronik.com/de/events/messen/pcim-2023) in Nürnberg unterwegs, sondern präsentiert sich auch auf zahlreichen Job- und Karrieremessen in der Region Karlsruhe. Ziel ist es, die Nachwuchskräfte von morgen auf sich aufmerksam zu machen, vielversprechende Kontakte zu knüpfen und über die vielen Berufschancen und Einstiegsmöglichkeiten (https://www.rutronik-careers.com/) im Unternehmen aufzuklären. Eingeläutet wurde der Messemarathon mit der Teilnahme am Karrieretag in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe in der ersten Maiwoche. Am 13. Mai folgt dann die Messe "Einstieg Beruf (https://einstiegberuf.de/)" in der Messe Karlsruhe und wenige Tage später vervollständigt die Teilnahme an der "KIT Karrieremesse 2023 (https://www.karrieremesse.kit.edu/index.php)" am 16. Mai am KIT Karlsruhe den regionalen Messemarathon."Obwohl wir ein international agierendes Unternehmen sind und deutschlandweit junge Menschen für unser Unternehmen begeistern wollen, fühlen wir uns der Region natürlich sehr verbunden. Wir freuen uns auf die verschiedenen Messen im Raum Karlsruhe und laden alle Interessierten herzlich zu einem Besuch an unserem Stand ein", fasst Yvonne Göhring, Head of HR Development bei Rutronik, zusammen."Einstieg Beruf" als größte regionale Messe für berufliche AusbildungDie Messe "Einstieg Beruf" am 13. Mai auf dem Gelände der Messe Karlsruhe richtet sich mit ihrem Angebot ganz gezielt an Schüler und junge Erwachsene. Von 10 bis 15:30 Uhr informieren Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Bildungsträger aus der Technologieregion Karlsruhe über verschiedenste Ausbildungsberufe und duale Studiengänge. Rutronik empfängt alle Interessierten in Halle 4 (dm-arena) am Messestand H4_078 und beantwortet gerne alle Fragen. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.Interessierte Nachwuchstalente können sich am Messestand ganz unverbindlich über das Unternehmen und die abwechslungsreichen Berufsperspektiven informieren. Im direkten Einzelgespräch können alle aufkommenden Fragen umgehend geklärt werden. "Der persönliche Kontakt ist auch immer eine gute Gelegenheit, um einen echten Eindruck von unserer Firmenkultur oder den Unternehmenswerten zu erhalten", ergänzt Göhring."Snack & Connect" auf der KIT KarrieremesseDie KIT Karrieremesse auf dem Gelände des Karlsruher Instituts für Technologie hebt sich ab von klassischen Messen und fokussiert sich - getreu dem Motto "Snack & Connect" - auf den ungezwungenen Austausch zwischen jungen Talenten und Unternehmen. Das Konzept der Messe beruht nicht auf fest vergebenen Unternehmensständen, sondern sieht fünf Pavillons vor, die sich an unterschiedlichen Fachbereichen orientieren. Rutronik ist am 16. Mai von 12:30 bis 18 Uhr im Hauptpavillon "Wirtschaft und Gesellschaft" vertreten. Der Kontakt zu den jungen Talenten kann dabei nicht nur in den Pavillons aufgenommen werden, sondern auch in entspannter Atmosphäre an Essens-Ständen, Sitz-Lounges oder den Spielstationen auf dem Gelände.Das Team von Rutronik freut sich darauf, die Fach- und Führungskräfte von morgen auf den Jobmessen der Region kennenzulernen und für die vielen Möglichkeiten, die Rutronik als Arbeitgeber bietet, zu begeistern.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestraße 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5501850