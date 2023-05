Baierbrunn (ots) -Wie Sie Mahlzeiten geschickt planen, Zutaten frisch einkaufen und auch noch Geld sparenBis ins hohe Alter geistig und körperlich fit zu bleiben, darauf hoffen die meisten Menschen. Ein Patentrezept dafür gibt es nicht, aber mit der richtigen Ernährung können Körper und Geist optimal versorgt und bestimmte Krankheiten gelindert oder zumindest das Risiko ihrer Entstehung stark gesenkt werden.Warum das im Alter noch mehr an Bedeutung gewinnt und zu einer Investition in eine gesunde Zukunft wird, verrät nach "Schnelle, frische Küche für zwei" der zweite Titel unter der bekannten Marke des Apothekenmagazins Senioren Ratgeber "Gesund und clever kochen für 2", der am 6. Mai 2023 im Wort & Bild Verlag erscheinen wird.Köstlich essen und sich wohler fühlen - klingt nach einem guten Plan? Der Ratgeber "Gesund und clever kochen für 2" erklärt, was gesunde Ernährung im Alter eigentlich heißt. Welche Lebensmittel dafür besonders geeignet sind und er inspiriert, auch alte Gemüsesorten wieder mehr zu verwenden. Dazu liefert er direkt 70 passende Rezepte jeweils mit einer kleinen Warenkunde, so zum Beispiel zu Samen, Bittersalaten und Rüben. Außerdem gibt er Tipps, wie man nebenbei durch cleveres Planen, Einkaufen und Lagern noch Geld sparen und die Umwelt schonen kann."Der 1. Oktober ist seit 2021 offiziell 'Tag der Seniorenernährung'.Er wurde von Vernetzungsstellen Seniorenernährung und den vergleichbaren Institutionen initiiert. So möchten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und die Landesministerien die Bedeutung der Ernährung im Alter stärker in den Fokus rücken." (Aus "Gesund und clever kochen für 2")Senioren Ratgeber: Gesund und clever kochen für 2, 176 Seiten, 22,99 EUR, ISBN 978-3-927216-82-2, Wort & Bild Verlag. Erscheinungstermin: 06. Mai 2023.Über den Senioren Ratgeber und seine Bücher:Der Senioren Ratgeber erscheint im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.367.475 verkauften Exemplaren (IVW 1/2023) 4,42 Millionen Leser:innen (AWA 2022). Das Monatsmagazin aus der Apotheke ist seinen Leser:innen ein zuverlässiger Partner und Begleiter im Alltag: Themenschwerpunkte sind Gesundheit, Pflege, Glück und Fürsorge. Der Senioren Ratgeber wird von 17,3 Prozent aller ab 60-Jährigen in Deutschland gelesen, verfügt über eine außergewöhnlich hohe Leser-Blatt-Bindung und ist damit der erfolgreichste Titel im 60-plus-Segment. Von der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) wurde er für seine Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen zertifiziert. Auch online unter https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/ und in den sozialen Medien (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/) ist der Senioren Ratgeber für die ab 60-Jährigen und pflegende Angehörige aktiv.Im Buchhandel und über Apotheken erhältlich sind die Senioren Ratgeber-Bücher "Gesund und clever kochen für 2" (22,99 EUR, 176 Seiten, ISBN 978-3-927216-82-2), "Schnelle, frische Küche für zwei" (19,99 EUR, 224 Seiten, ISBN: 978-3-927216-59-4) sowie "99 kleine Helfer - Praktische Dinge, die das Leben leichter machen" (9,90 EUR, 65 Seiten, ISBN: 978-3-927216-50-1).Pressekontakt:ehrlich & anders GmbH KommunikationsagenturKatharina WiesnerTel: +49 (0)89-2378 6505Mobil: +49 (0)151-28845437E-Mail.: katharina.wiesner@ehrlich-anders.dewww.ehrlich-anders.deWort & Bild VerlagJulie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5501845