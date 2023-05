MILAN, ITALY / ACCESSWIRE / 5. Mai 2023 / Alia Therapeutics, ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Trient, das sich auf innovative Behandlungen seltener genetischer Erkrankungen durch Genbearbeitung der nächsten Generation spezialisiert hat, gab die Ernennung von Letizia Goretti zum Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

Dazugehöriges Bild

Letizia, die von Johnson & Johnson zu Alia wechselt, verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Biowissenschaften. Sie bringt umfassende Kenntnisse in strategischen, operativen, F&E- und kommerziellen Aktivitäten in diesem Sektor mit und kann auf eine Erfolgsbilanz beim Aufbau starker Partnerschaften und bei der Schaffung von nachhaltigem Wert für Interessengruppen und Patienten verweisen.

In ihrer vorherigen Position als Senior Director, Transactions and Alliances im Johnson & Johnson Innovation Centre in London leitete sie strategische Partnerschaften mit Akademikern, Unternehmern, Industrien, Regierungsorganisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, wobei sie sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Genomik und digitalen Fähigkeiten für die Forschung und Entwicklung konzentrierte.

"Letizias Ernennung zum CEO ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Alia", erklärt Paola Pozzi, Partner bei Sofinnova Partners. "Ihre vielseitige Erfahrung und ihre Führungsqualitäten, kombiniert mit ihrem Bestreben, durch Innovation Werte zu schaffen, werden ein großer Katalysator für das Wachstum von Alia sein."

"Ich bin fasziniert von der Möglichkeit, mit einem Team von Spitzenwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, um die innovative Plattform für CRISPR-basierte Medizin weiterzuentwickeln", meint Letizia. "Wir ermöglichen neuartige Genbearbeitungsstrategien, die darauf abzielen, die derzeitigen Beschränkungen zu überwinden und mehr Therapien für Patienten mit unterversorgten und derzeit unbehandelbaren Krankheiten und Leiden bereitzustellen."

"Unser Board of Directors ist begeistert, eine Führungskraft wie Letizia an die Spitze des Unternehmens zu ernennen", freut sich Silvano Spinelli, Chairman des Board of Directors. "Mit ihrem breit gefächerten Hintergrund und ihren nachweislichen Erfolgen bei der Wertschöpfung ist sie bestens geeignet, um Alia in eine glänzende Zukunft zu führen."

Letizia hat einen M.Sc. in Chemie von der Universität Perugia. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Bristol-Myers Squibb in Italien, bevor sie zu The Janssen Pharmaceutical Companies, einer Einheit von Johnson & Johnson, wechselte, wo sie verschiedene Funktionen mit zunehmender Verantwortung und internationalem Umfang in den Bereichen Geschäftsentwicklung, CMC-Entwicklung, kommerzielles Lebenszyklusmanagement und weltweite Einführung neuer Produkte innehatte.

Im April gab Alia eine Erweiterung der Seed-Finanzierung in Höhe von 4,4 Millionen Euro unter der Leitung von Sofinnova Partners über den Sofinnova Telethon Fund bekannt. Weitere Investoren waren Indaco Bio und eine Gruppe italienischer Investoren, die von Banor SIM und Banca Profilo zusammengebracht wurden.

Über Alia Therapeutics

Alia Therapeutics ist ein italienisches Biotech-Startup, mit Fokus auf der Entwicklung innovativer Therapien für unheilbare genetische Erkrankungen mit Hilfe der Genbearbeitungstechnologie. Das Unternehmen wurde im Oktober 2018 von Anna Cereseto und einer Gruppe von Forschern des CIBIO, der Biotech-Abteilung der Universität Trient, gegründet, die die zentralen CRISPR-Technologien entdeckten, die vom Startup genutzt werden. Mehr erfahren können Sie unter aliatherapeutics.com.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften, die sich auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Paris, London und Mailand und vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt, die über fundierte wissenschaftliche, medizinische und wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Sofinnova Partners ist ein praxisorientierter Unternehmensentwickler, der die gesamte Wertschöpfungskette von Investitionen in Biowissenschaften, von der Seed-Phase bis zum späten Stadium, abdeckt. Die Firma arbeitet aktiv mit ambitionierten Unternehmern als Haupt- oder Schlüsselinvestor zusammen, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, unser aller Zukunft positiv zu beeinflussen.

Die im Jahr 1972 gegründete Firma Sofinnova Partners ist eine gut etablierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft in Europa mit einem Erfahrungsschatz von 50 Jahren, die bereits mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt hervorgebracht hat. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.sofinnovapartners.com

Weiterführende Informationen über Sofinnova Telethon finden Sie unter https://sofinnovapartners.com/strategy/telethon

Ansprechpartnerin

Letizia Goretti

CEO, Alia Therapeutics

mailto:info@aliatx.com

QUELLE: Alia Therapeutics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70403Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70403&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.