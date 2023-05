DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Adidas stark erholt - Evotec knicken ein

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind freundlich in den Freitag gestartet. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 15.810 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,3 Prozent auf 4.299 Punkte an. "Die guten Apple-Zahlen stützen die Stimmung", sagt Jürgen Molnar von Robomarkets. "Auf die großen Technologiekonzerne aus den USA ist in diesen Tagen Verlass", sagt er. Apple reihe sich mit seinen am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen in die positiven Überraschungen dieser Berichtssaison ein und stütze damit auch den Gesamtmarkt. Auf der anderen Seite werde dieser aber von den Hiobsbotschaften mehrerer US-Regionalbanken weiter belastet. Im DAX ragen Adidas nach ihren Zahlen mit einem Plus von gut 6 Prozent heraus.

Der DAX bleibt mit der freundlichen Eröffnung zunächst in der Mitte der engen Handelsspanne zwischen 15.600 und 16.000 Punkten. Nach den Sitzungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone sind kurzfristige Unwägbarkeiten zunächst aus dem Weg. Der deutsche Auftragseingang ist im März zwar unerwartet schwach ausgefallen, in China ist der Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich im April zwar gesunken, aber dennoch deutlich positiver ausgefallen als seine bereits veröffentlichen Pendants aus der Industrie.

Der am Nachmittag anstehende und sonst stark beachtete monatliche US-Arbeitsmarktbericht rutscht diesmal auf der Bedeutungsskala nach hinten. "Nach einer ganz frischen Fed-Entscheidung mit Ausblick zur Zinspolitik ist das nicht relevant", kommentiert ein Händler. Der Markt gehe davon aus, dass der US-Notenbank die Daten bekannt gewesen sein dürften, als sich am Mittwoch ihre Zinsentscheidung verkündete.

Adidas nach Zahlen stark erholt

Im Blick bei Einzelwerten steht weiter die Berichtssaison. Der Stoxx-Index der Technologiewerte steigt nach den Apple-Zahlen um 0,6 Prozent. Größter Gewinner ist der Index der Öl- und Gaswerte (+1,8%) vor den Banken (+1,6%).

Gewinner Nummer eins im DAX sind Adidas. "Die schwachen Zahlen waren erwartet worden, es gab keine neuen Belastungsfaktoren und der Ausblick wurde bestätigt", sagt ein Händler zum Quartalsbericht . Daher habe nun eine Erleichterungsrally eingesetzt.

Hinter Adidas erholen sich im DAX Commerzbank um 2,9 und Deutsche Bank um 2,6 Prozent. Die Aktien von Allianz, RWE und Deutsche Post werden am Freitag ex Dividende gehandelt, sie liegen daher rein optisch im Minus.

Bei Air France KLM hat der Umsatz im ersten Quartal mit über 42 Prozent Plus zum Vorjahr die Erwartungen übertroffen, auch das Sommergeschäft scheine sehr stark anzulaufen, heißt es. Trotzdem verliert der Kurs 3,6 Prozent. Händler sprechen von Umschichtungen in IAG (+2,7%), die ebenfalls gute Zahlen vorgelegt habe.

Als sehr gut werden die Quartalszahlen von Krones bezeichnet. Der Auftragseingang liege fast auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Dazu steigerte der Hersteller von Abfüllanlagen die operative Gewinnmarge auf 9,9 nach 8,8 Prozent im Vorjahr. Trotzdem gibt der Kurs 1,7 Prozent ab.

Auch beim Maschinenbauer Gea verpufft ein als stark bezeichneter Jahresstart, ebenso wie eine erhöhte Jahresprognose. Die guten Nachrichten würden zum Ausstieg genutzt, heißt es im Handel zum Kursminus von 2,9 Prozent. Die Analysten von RBC sprechen zwar ebenfalls von über Erwarten guten Zahlen, bleiben aber skeptisch für den Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte.

Evotec mit Index-Rauswurf unter Druck

Daneben steht das überraschende Index-Revirement in der zweiten Reihe im Blick. Mit dem am Vorabend bekanntgewordenen Rauswurf aus MDAX und TecDAX zum kommenden Dienstag verlieren Evotec fast 8 Prozent. Evotec - das Unternehmen wurde jüngst von einer Cyberattacke heimgesucht - hat den testierten Abschluss nicht fristgerecht vorgelegt, worauf die Deutsche Börse nun entsprechend reagierte.

Kontron (+2,8%) folgen für Evotec in den TecDAX, SMA Solar (+3,6%) in den MDAX und Süss Micro (+1,6%) diesen in den SDAX.

Derweil sind auch die Tage von Vantage Towers (-1,0%) im MDAX und im TecDAX mit dem angestrebten Delisting gezählt. Voraussichtliche Nachrücker im MDAX sind Hochtief (+0,2%), im TecDAX Atoss Software (unverändert). Wirksam werden die Veränderungen voraussichtlich zum kommenden Mittwoch. Vossloh (+0,1%) dürften dann Hochtief in den SDAX folgen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.299,47 +0,3% 12,44 +13,3% Stoxx-50 4.001,85 +0,1% 3,78 +9,6% DAX 15.809,69 +0,5% 75,45 +13,5% MDAX 27.467,81 +0,6% 153,72 +9,4% TecDAX 3.275,22 +0,0% 0,05 +12,1% SDAX 13.730,62 +0,5% 62,26 +15,1% FTSE 7.744,66 +0,5% 42,02 +3,4% CAC 7.377,49 +0,5% 36,72 +14,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,25 +0,06 -0,32 US-Zehnjahresrendite 3,39 +0,00 -0,49 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:51 Do, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1035 +0,2% 1,1043 1,1006 +3,1% EUR/JPY 147,95 +0,1% 148,09 147,50 +5,4% EUR/CHF 0,9807 +0,5% 0,9786 0,9755 -0,9% EUR/GBP 0,8749 -0,1% 0,8745 0,8756 -1,1% USD/JPY 134,08 -0,1% 134,08 134,05 +2,3% GBP/USD 1,2613 +0,3% 1,2630 1,2570 +4,3% USD/CNH (Offshore) 6,9156 -0,0% 6,9139 6,9208 -0,2% Bitcoin BTC/USD 29.105,75 +0,9% 29.203,16 28.931,65 +75,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,61 68,56 +1,5% +1,05 -13,2% Brent/ICE 73,63 72,50 +1,6% +1,13 -12,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,54 35,65 -0,3% -0,11 -54,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.040,02 2.051,63 -0,6% -11,60 +11,9% Silber (Spot) 25,94 26,08 -0,5% -0,13 +8,2% Platin (Spot) 1.043,40 1.044,00 -0,1% -0,60 -2,3% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,3% +0,01 +1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 04:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.