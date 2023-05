Köln (ots) -Im Rahmen des Firmenlaufes, der am 4. Mai 2023 wieder rund um den Fühlinger See im Kölner Norden stattgefunden hat, spendeten die diesjährigen Ford Beteiligten insgesamt über 14.000 Euro an drei Hilfsorganisationen. Die Ford-Werke selbst haben in diesem Jahr die Startergebühr für die Laufinteressierten und ihre Familien übernommen; im Gegenzug spendeten die teilnehmenden Ford Beschäftigten rund 14.000 Euro an die Hilfsorganisationen Kindernöte e.V., Juttas Suppenküche e.V. und Tiertafel Köln e.V. Dieses Jahr wird die 1.399 Personen starke Ford Mannschaft angeführt von dem Vorsitzenden der deutschen Geschäftsführung Martin Sander, dem Geschäftsführer Fertigung Rene Wolf sowie dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates Benjamin Gruschka.Bereits zum elften Mal laufen Ford Beschäftigte beim Kölner Firmenlauf mit, seit vielen Jahren stellt die Belegschaft des Automobilbauers die größte Gruppe beim Firmenlauf. Über 16.500 Teilnahmen gehen seit der Erstteilnahme 2010 auf das Konto des benachbarten Großunternehmens.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5501924