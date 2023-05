Bis zu dieser Staffel war es in der neunjährigen Geschichte von "Die Höhle der Löwen" noch nie vorgekommen, dass ein Startup bereits vor seinem Auftritt in der Show pleite war. Jetzt passiert es zum zweiten Mal. Das hatte es zuvor noch nie gegeben: Das Tinnituskissen-Startup Tinus, das in Folge 3 der aktuellen "Die Höhle der Löwen"-Staffel gepitcht hat, musste schon vor der Ausstrahlung Insolvenz anmelden. Jetzt passiert es wieder: Das Startup Foodwater, das am kommenden Montagabend bei DHDL pitchen wird, hat schon jetzt seinen Betrieb eingestellt. Laut North Data wurde das Unternehmen im Januar 2023 ...

