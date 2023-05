© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Erneute Turbulenzen bei US-Bankaktien haben die Aktienmärkte verunsichert. Für neue Impulse sollen am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten sorgen. JP Morgan rät zu einer Gold- und Tech-Strategie für eine mögliche Rezession.

Verluste von bis zu 60 Prozent bei den US-Regionalbanken PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorp hatten die US-Märkte am Donnerstag den vierten Tag in Folge ins Minus gedrückt. Eine geplatzte Übernahme von First Horizon ließ die Aktie der Bank ebenfalls um 30 Prozent abstürzen.

Für Spannung dürften zum Wochenschluss die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sorgen. "Jeder Hauch einer bedeutsamen Abschwächung des Arbeitsmarktes wird als Bestätigung der jüngsten Entscheidung der Fed gewertet werden, stärker datenabhängig und dovish zu werden", schrieb Michael Wan, leitender Währungsanalyst der MUFG Bank Ltd. in einer Notiz.

Thomas Altman von QC Partners blickt ebenfalls gespannt auf die Daten des US-Arbeitsministeriums. "Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt. Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach zehn Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden."

Sicherer Hafen Gold und Tech?

Unterdessen sieht JP Morgan den sicheren Hafen bei Gold und Tech-Werten. Die US-Bankenkrise habe die Nachfrage nach Gold als "Ersatz" für niedrigere Realzinsen sowie als Absicherung gegen ein "Katastrophenszenario" erhöht", schreiben die Analysten Nikolaos Panigirtzoglou und Mika Inkinen in einem Vermerk. Zusammen mit Wachstumswerten aus dem Tech-Sektor und Währungstrades könnte dieser sogenannte "Long Duration"-Trade eine gute Absicherung für eine Rezession sein.

Eine solche Strategie scheine in den letzten Monaten zum Konsens geworden zu sein, so die Experten weiter. Sie sei "relativ attraktiv" und biete bei einer leichten US-Rezession nur begrenzte Abwärtsrisiken. Gleichzeitig sei das Aufwärtspotenzial bei einer tieferen Rezession groß.

Sichern Sie sich jetzt den neuen kostenlosen Report von FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter mit sechs spannenden Aktien, mit denen Sie erfolgreich durch die bevorstehende Rezession kommen! Jetzt hier klicken und herunterladen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion