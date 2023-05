Ja, auch Mutter Erde hat im Zeitalter der Künstlichen Intelligenzen eine Website - und das ist gut so! Die Initiative Mutter Erde wurde bereits 2014 vom Österreichischen Rundfunk und den führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Gemeinsames Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und natürlich auch Gelder für Umweltschutzprojekte zu sammeln, also Fundraising zu betreiben. Angesprochen mit den 1230 Geschichten, die zu 1230 gepflanzten Bäumen werden und somit den Zukunftswald bestücken, ist eine - wie ich finde - sehr schöne Initiative, aus der obendrein ein tolles Werk entstanden ist: "Lest das!", so der Titel dieses wundervollen Buches, das ...

