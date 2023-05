Düsseldorf (ots) -- Ericsson wird bei den diesjährigen Red Dot Product Design Awards für zwei energieeffiziente 5G-Mobilfunkantennen ausgezeichnet- Der Award-Gewinn unterstreicht zum wiederholten Mal die hohe Designqualität der Lösungen von EricssonEricsson (NASDAQ: ERIC) hat den Red Dot Product Design Award 2023 für die Dual-Band-Mobilfunkantenne Radio 4490 und die ultraleichte Massive-MIMO-Antenne Radio AIR 3268 aus dem Ericsson Radio System-Portfolio erhalten. In der Vergangenheit hatte Ericsson bereits 14 der renommierten Red Dot Awards gewonnen. Die erneute Auszeichnung zeigt, dass Ericsson neben dem hochwertigen Designansatz auch eine Produktstrategie verfolgt, die die Energieeffizienz erfolgreich im Blick hat.David Hammarwall, Head of Product Area Networks, Ericsson, sagt: "Die Red Dot Design Awards für die beiden Antennen Ericsson Radio 4490 und Ericsson AIR 3268 sind ein Beweis dafür, dass sich die Anstrengungen auszahlen, die wir in die Optimierung des Produktdesigns stecken. Dank des geringeren Gewichts und Stromverbrauchs sind unsere Produkte nicht nur leicht zu transportieren und zu installieren, sondern auch energieeffizienter als frühere Generationen."Der 1955 ins Leben gerufene Red Dot Design Award ist mit rund 20.000 Einsendungen pro Jahr einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Die Jury, die sich aus internationalen Expert*innen zusammensetzt, bewertet die Produkte anhand verschiedener Kriterien. Diese werden ständig an neue technische, soziale, wirtschaftliche und ökologische Anforderungen angepasst.Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, kommentiert die Preisvergabe wie folgt: "Unternehmen und Designstudios aus aller Welt stellten sich dem professionellen Urteil der Red Dot Jury. Diese internationalen Expert*innen haben dann im Laufe des Wettbewerbs eine beachtliche Anzahl von Produkten begutachtet. In einem mehrtägigen Bewertungsprozess wurden die Einreichungen eingehend geprüft und unter anderem nach ihrer Designqualität und ihrem Innovationsgrad beurteilt. Aus einem so starken Teilnehmerfeld als Sieger hervorzugehen, zeugt von der außergewöhnlichen Qualität der Produkte - eine bemerkenswerte Leistung!"Der diesjährige Red Dot Product Design Award bestätigt den Wert von Ericssons Designanstrengungen bei der Produktentwicklung. Hierbei steht immer eine gute Benutzererfahrung im Mittelpunkt. Die Produkte sollen nicht nur ästhetisch ansprechend sein, sondern auch dazu beitragen, den Energieverbrauch und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Außerdem achten Ericssons Designteams darauf, dass sie einfach und effizient zu installieren und zu warten sind.Bislang hat Ericsson 14 Red Dot Awards gewonnen, die verschiedene Bereiche des Unternehmensportfolios abdecken, von Makro-Funkeinheiten und modernen Antennenlösungen bis hin zu Produkten für den Innenbereich wie dem Ericsson Radio Dot und der MINI Link-Serie. Das Ericsson AIR 3239 wurde 2020 von den Red Dot Awards mit der Auszeichnung "Best of the Best" besonders honoriert.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 106.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 141 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5gIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt:Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Unternehmenskommunikation Westeuropa ///Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0)1624385676 /// eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/5501996