Berlin (ots) -Mit der Gefährdungsbeurteilung bei Experimenten in der Brandschutzerziehung beschäftigte sich die aktuelle Online-Fortbildung "DFV direkt" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Hintergrund ist die Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht, eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz. "Diese Richtlinie ist verbindlich für alle Schulen, es gibt lediglich teilweise länderspezifische Regelungen für die Umsetzung", berichtete Referent Frank Dick. Er ist stellvertretender Schulleiter einer allgemeinbildenden Schule aus Rheinland-Pfalz und Fachbereichsleiter Brandschutzerziehung im dortigen Landesfeuerwehrverband. Dick führte mit seinem kurzweiligen Vortrag mehr als 320 Interessierte durch den Abend.Anhand praktischer Beispiele stellte er dar, wie eine Gefährdungsbeurteilung gemäß der Richtlinie erstellt werden kann und was berücksichtigt werden muss, um sicher in der Schule experimentieren zu können. Er gab darüber hinaus auch Tipps, wo bereits Vorlagen für Gefährdungsbeurteilungen zu gängigen Experimenten im Rahmen einer Brandschutzerziehung zu finden sind - etwa unter www.experimentas.de. Neben der Erklärung verschiedener Versuche und der dazugehörigen Gefährdungsbeurteilung wurden die Experimente auch zum besseren Verständnis live vorgeführt. Die Bandbreite reichte hierbei von einer Staubexplosion und der Untersuchung einer Kerzenflamme mittels Holzspieß über "Wasser kochen im Papierbecher" sowie den Bau eines Feuerlöschers bis hin zur Fettexplosion."Ich freue mich, dass erneut ein Thema aus der Brandschutzerziehung auf solch großes Interesse gestoßen ist", dankte Meike Maren Beinert, stellvertretende Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses Brandschutzerziehung und -aufklärung, dem Referenten, der auch Fachausschussmitglied ist. Bereits jetzt können sich alle Interessierten das Forum Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung vormerken, das vom 10. bis 11. November 2023 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) stattfinden wird. Informationen folgen hierzu unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-beba/.Die nächste "DFV direkt" findet am Mittwoch, 31. Mai 2023, von 18 bis 19 Uhr statt. Dr. Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand des Deutschen Feuerwehrverbandes, referiert dann zum Thema "Vegetationsbrandbekämpfung in Deutschland - Lehren aus den Erfahrungen ist Lernen für die Zukunft". Er geht hierbei auf die Erfahrungen der letzten Jahre ein, aus denen er Lehren für die Zukunft zieht. Cimolino erklärt, wer in Deutschland wofür zuständig ist und gibt Hinweise für Verbesserungen auf allen Ebenen und für alle Beteiligte. Die Anmeldung ist unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/kategorie/dfv-veranstaltungen/ möglich.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5502008