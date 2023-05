Die "neue" Interra Copper (CSE IMCX / WKN A3DHGP) ist erst vor Kurzem aus dem Zusammenschluss mit Alto Verde Copper entstanden. Grund für den Deal war die Übernahme von drei vielversprechenden Kupferprojekten in Chile. Das Tres Marias-Projekt, das in Kooperation mit dem Minengiganten Freeport McMoRan erkundet wird, ist am weitesten fortgeschritten und soll jetzt mit Bohrungen weiter untersucht werden.Erst vor Kurzem hatte Interra angekündigt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...