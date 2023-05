European DataWarehouse (EDW) meldet seine Auszeichnung zum Data Provider of the Year bei den Global Capital European Securitization Awards 2023 in London.

Im Rahmen der Preisverleihung werden die hervorragenden Leistungen im europäischen strukturierten Finanzwesen anerkannt und die Gewinner werden in einer öffentlichen Abstimmung ausgewählt. Neben der Ehrung in den Jahren 2019 und 2022 hat EDW damit zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren die renommierte Auszeichnung Data Provider of the Year erhalten.

"Die wiederholte Prämierung ist eine unglaubliche Ehre und ein Beweis für das große Vertrauen und die Anerkennung, die unser engagiertes Team auf dem europäischen Verbriefungsmarkt erworben hat", sagte Dr. Christian Thun, CEO von EDW.

Prof. José Manuel González-Páramo, Chairman von EDW, führte aus: "Vor mehr als 10 Jahren im Zuge der Umsetzung der ABS Loan-Level Initiative der Europäischen Zentralbank gegründet, ist EDW inzwischen weit mehr als nur ein Datenrepository. Das Unternehmen hat sich als Vordenker und Vorreiter bei verschiedenen Themen betreffend der Verbriefungsbranche aufgestellt und bietet dem Markt ein Grad an Unterstützung, das einzigartig ist."

Neben der Auszeichnung als Data Provider of the Year wurde EDW im Rahmen desselben Award-Programms überdies zum Overall Servicer of the Year nominiert. Des Weiteren wurde EDW kürzlich von Structured Credit Investor auf dem zweiten alljährlichen ESG Securitisation Seminar in London zum ESG Service Provider of the Year gekürt.

Über das European DataWarehouse

Das European DataWarehouse (EDW) ist ein von der Europäischen Wertpapieraufsicht und der britischen Financial Conduct Authority anerkanntes Verbriefungsregister (Securitisation Repository). Es wurde im Jahr 2012 als erstes Verbriefungsregister in Europa für die Sammlung, Validierung und Weitergabe standardisierter Einzelkreditdaten für Verbriefungstransaktionen (Asset-Backed Securities) und nicht öffentliche Portfoliotransaktionen gegründet.

Das EDW speichert Transaktionsdaten und zugehörige Unterlagen für Investoren und andere Marktteilnehmer. Mit seinem Betrieb als Marktinfrastruktur will das EDW die Transparenz steigern und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherstellen. Mithilfe der Daten des EDW können Nutzer zugrundeliegende Portfolios effizienter analysieren und systematisch miteinander vergleichen.

Aktuelle Informationen von European DataWarehouse finden Sie auf LinkedIn oder unseren Websites unter www.eurodw.eu www.eurodw.co.uk.

