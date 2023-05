Schaeffler wird am kommenden Dienstag seine Q1-Zahlen veröffentlichen, nachdem Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann nun endgültig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Die Analysten erwarten solides Wachstum vom fünftgrößten deutschen Automobilzulieferer. Die Aktie konsolidiert bereits seit Ende letzten Jahres und ist weit entfernt von alter Stärke.Für das erste Quartal 2023 erwarten die Analysten von Schaeffler einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro, was einem Plus von neun Prozent gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...