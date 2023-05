Das kommunale Klimaschutzkonzept von Hanau sieht die weite Verbreitung von PV-Anlagen in der Stadt vor. Zur Unterstützung dieses Zieles können Bürger:innen nun Balkonkraftwerke direkt von den Stadtwerken Hanau beziehen. Die Stadtwerke Hanau bieten Balkonkraftwerke jetzt in zwei leistungsstarken und technisch ausgereiften Ausführungen an: Paket 1 ist die kleinere Version mit einem Photovoltaikmodul und 410 Watt Gesamtleistung. Paket 2 umfasst zwei Solarmodule und kommt so auf die doppelte Leistung. ...

