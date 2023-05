Peru steigert die Kupferproduktion Richtung 20 %. Weiteres Wachstum ist absehbar: Die Explorationstätigkeit ist hoch - und mit Joint Ventures könnte auch eine kupferreiche Region im Norden wieder in den Blickpunkt rücken. Die Bergbauproduktion in Peru scheint nach den gewaltsamen Protesten wieder in Schwung zu kommen. Wie das Nationale Institut für Statistik und Informatik des Landes vor ...

