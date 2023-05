EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans erhält Großauftrag: Kühllösung für Ultra-Schnellladestationen von ADS-TEC Energy



05.05.2023 / 12:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





technotrans erhält Großauftrag: Kühllösung für Ultra-Schnellladestationen von ADS-TEC Energy Größter Auftrag mit Seriencharakter im Bereich Elektromobilität für technotrans

Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Energieeffiziente Kühlung für speicherbasierte Ultra-Schnellladestation ChargePost als Schlüsseltechnologie der Ladeinfrastruktur

Fertigung startet am neuen technotrans-Standort in Steinhagen bereits im 2. Quartal 2023 Sassenberg, 5. Mai 2023 - Maßgeschneidertes Thermomanagement für innovatives Ladekonzept: technotrans entwickelt eine kundenspezifische Kühllösung für die Batteriespeicher-Schnellladestation ChargePost von ADS-TEC Energy. Neben der Leistungselektronik und dem Batteriespeicher kühlt die Technologie des Thermomanagement-Spezialisten auch die zwei bis zu 75 Zoll großen Werbedisplays an der Außenseite der Ladesäule. Der Auftrag mit einem Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich ist damit für technotrans der größte mit Seriencharakter im Bereich Elektromobilität. Als speicherbasierte Lösung ermöglicht ChargePost leistungsstarkes Laden bis 300 kW auch dort, wo kein Hochspannungsnetz vorhanden ist - etwa an Tankstellen, Einkaufszentren oder auf Firmenparkplätzen. Elektromobilität gewinnt weltweit an Bedeutung, doch nicht überall sind geeignete Stromanschlüsse für leistungsstarkes Laden vorhanden. Der ChargePost von ADS-TEC Energy kombiniert eine kompakte Bauweise mit ultraschnellem Laden - und kann dank speicherbasierter Technologie sogar an das vorhandene, leistungsbeschränkte Niederspannungsnetz angebunden werden. So ermöglicht er das Laden von bis zu zwei Fahrzeugen auch dort, wo der Raum begrenzt ist und ein Netzausbau für konventionelles Schnellladen am Mittelspannungsnetz nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Um die Funktionalität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des ChargePost sicherzustellen, setzt ADS-TEC Energy auf eine anwendungsspezifische Kühllösung von technotrans. Leistungsstark und kompakt: das Kühlsystem von technotrans

Eine der zentralen Herausforderungen der Entwicklung bestand in der besonders kompakten Bauweise bei gleichzeitig hoher Kühlleistung. Denn die Grundfläche beträgt weniger als zwei Quadratmeter, die Kühllösung sitzt flächig im oberen Teil der Schnellladesäule. Mit einer platzsparenden Anordnung der einzelnen Komponenten konnte technotrans diese Herausforderung meistern. Sebastian Schypulla, Vorstand für Einkauf und Logistik der ADS-TEC Energy, fügt hinzu: "Wir suchten einen Partner mit hoher Expertise, der die Serienfertigung von leistungsstarken Kühlsystemen auf kleinstem Raum in dieser Größenordnung zuverlässig leisten kann. All das haben wir bei technotrans gefunden." Bereits bei vorherigen Projekten arbeiteten beide Unternehmen erfolgreich zusammen. Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE, ergänzt: "Dieser Auftrag ist ein Meilenstein in der technotrans-Geschichte und unterstreicht unsere Kompetenz als Zulieferer für die Elektromobilität. Wir freuen uns sehr, dass sich der führende Hersteller von batteriegestützten Schnellladesystemen ADS-TEC Energy für unsere Kühllösung entschieden hat. Gleichzeitig sehen wir uns darin bestätigt, uns frühzeitig für die Technologien der Zukunft aufgestellt zu haben." Fertigung unter optimalen Bedingungen in Steinhagen

Die technotrans-Lösung kühlt nicht nur die Leistungselektronik und die Batterie, sondern auch die zwei bis zu 75 Zoll großen Werbedisplays an der Außenseite der Ladesäule. Das System verfügt sowohl über eine aktive Kühlung mittels leistungsgeregelter Kompressor-Kältemaschine als auch über eine passive Kühlung mittels Freikühler. Die passive Variante nutzt zur Kühlung die Umgebungsluft und ist dadurch besonders energieeffizient. Um den Wartungsbedarf zu ermitteln und den Betrieb zu kontrollieren, kann ADS-TEC Energy zudem remote auf das System zugreifen. Gefertigt werden die Systeme in den kommenden 12 Monaten am neuen technotrans-Standort in Steinhagen. Im April nahm der Thermomanagement-Spezialist aus Sassenberg das Werk in Betrieb, um seine Kapazitäten speziell im Bereich Elektromobilität zu erweitern. Unter modernen Fertigungsbedingungen mit optimiertem Materialfluss produziert technotrans dort nach den Grundsätzen der Lean Production. "Der Zuschlag für diesen umfangreichen Auftrag bestätigt einmal mehr unsere Entscheidung, die Produktionskapazitäten zu erweitern. Projekte wie dieses werden das Bild von technotrans nachhaltig verändern", resümiert Michael Finger.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de und www.ads-tec-energy.com Über technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 5 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,2 Mio. €.

Über ADS-TEC Energy: ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Sie wurde zuletzt vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Kreis der Besten" erhoben. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

www.sputnik-agentur.de Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

Tel.: +49 (0) 25 83 / 301-1868

investor-relations@technotrans.de

www.technotrans.de







05.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com