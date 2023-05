Während Verbrenner noch für hohe Einnahmen sorgen, macht Ford mit seinen E-Autos noch Verlust. Jetzt dreht der Autobauer an der Preisschraube. Ford hat seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt und diese erstmals in die drei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Ford Blue, Ford Model E und Ford Pro. Der Schritt, die Quartalsergebnisse nach Geschäftsbereichen aufzuschlüsseln und nicht wie bisher nach Regionen, gilt als Zäsur in der Geschichte von Ford und soll den Investoren zeigen, wie sich das Unternehmen auf die Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...