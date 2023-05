Glashütte/Konstanz (ots) -Die berühmte deutsche Uhrenstadt legt ab: 2023 ist NOMOS Glashütte erstmals Sponsor der Internationalen Bodenseewoche, einer Regatta, die zu den wichtigsten im deutschsprachigen Raum zählt. Für die bekannte Uhrenmanufaktur vom Ufer der Müglitz, zu deren Repertoire auch elegante Wassersportuhren zählen, ist es das erste Segelereignis überhaupt.Uhrenkennerinnen und -kennern ist NOMOS ein Begriff: elf eigene Kaliber, 13 Uhrenfamilien, durch die Bank selbst konstruiert und gefertigt vor Ort in Glashütte, von wo seit über 175 Jahren feinste Uhren kommen. Mit dem Segeln verbindet NOMOS Glashütte, so Judith Borowski, Co-Geschäftsführerin der Marke, auch der nachhaltige Antrieb: "Mechanische Uhren und ihre Automatikwerke werden zwar nicht vom Wind angetrieben, sondern von Bewegungsenergie. Emissionsfrei, leise und hochästhetisch jedoch sind auch sie".Vorgestellt werden am Bodensee auch zwei neue Versionen von Ahoi: Wassersportmodelle, die ein paar Beaufort mehr vertragen, samt ruppiger Manöver. Tauchgangtauglich und in bisherigen Versionen längst designpreisgekrönt. Auch Ahoi wird Siegerin der Bodenseewoche sein: Die schnellste Yacht erhält den NOMOS Ahoi Winner's Award", und jedes Mitglied der Crew eine Armbanduhr.Die Internationale Bodenseewoche findet vom 1. bis 4. Juni 2023 in Konstanz statt.internationale-bodenseewoche.comPressekontakt:NOMOS GlashütteFlorian M. Langenbucher+49 35053 404-480pr@glashuette.comOriginal-Content von: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74432/5502175