München (ots) -Unterföhring, 5. Mai 2023. Kreative Integrationen wie Placements sind mit die aufmerksamkeitsstärksten und wirkungsvollsten Werbeformen im TV. Die Seven.One Media geht nun den nächsten Schritt und ergänzt ihr Portfolio physischer Integrationen in die TV-Formate um virtuelle Werbeformen. Zwei Beispiele dafür sind das virtuelle Placement und der Studio Move. Bei virtuellen Placements können abhängig vom Sendungsinhalt etwa Produkte oder Werbeplakate nun dank neuester KI-unterstützter Technologie in bereits fertig produzierte Sendungen nachträglich integriert und die Einbindungen sekundengenau abgerechnet werden. Das TV-Special-Ad "Studio Move" schafft es indes, einen Kundenspot virtuell in das Studiosetting einer Sendung einzubinden. Dabei ist es auch möglich, die Überblendung von TV-Studio zu TV-Spot mittels individueller Elemente besonders kreativ zu gestalten. Mit McDonald's und Paramount Pictures Germany haben bereits erste große Werbetreibende Erfahrungen mit den virtuellen Werbeformen gesammelt."Besonders bei aufmerksamkeitsstarken Inszenierungen und bei Placements sehen wir eine stark steigende Nachfrage. Dabei gibt es jedoch auch zwei Herausforderungen: die aufwändige Produktion und den langen Vorlauf. Mit virtuellen Placements können wir der Zeit ein Schnippchen schlagen. Denn damit sind kreative Integrationen in ein Format nun auch kurzfristig möglich und erlauben unter Berücksichtigung des redaktionellen Kontextes eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Motivs oder des zu bewerbenden Produkts. Ebenso kurzfristig umsetzbar ist der Studio Move, der eine kreative Brücke von Sendung zu Werbeclip schafft und unsere Zuschauenden so auf neue, charmante Weise in die Werbepause schickt", so Tom Schwarz, Geschäftsführer der Seven.One AdFactory, dem Kreativvermarkter der Seven.One Media.Erste Kunden konnten mit den virtuellen Werbeformen in den TV-Formaten der Seven.One Entertainment Group bereits Erfahrungen sammeln. So hat etwa die Restaurant-Kette McDonald's ein virtuelles Placement im ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show" gebucht und ihre pflanzenbasierten McPlant-Produkte in Szene gesetzt. Für Paramount Pictures Germany und den Kinostart von "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" kreierte die Seven.One AdFactory im Umfeld desselben Formates zudem einen filmreifen Studio Move - und damit auch eine reibungslose Überleitung aus dem "Wer stiehlt mir die Show?"-Studio zum nachfolgenden Werbespot.