Lieferung von Zellkontaktiersystemen der neuesten Generation für die NEUE KLASSE der BMW Group

ElringKlinger investiert bis zum Produktionsstart 2025 einen zweistelligen Mio.-EUR-Betrag in neue Produktionsanlagen und Infrastrukturmaßnahmen Dettingen/Erms (Deutschland), 05. Mai 2023 +++ Die ElringKlinger AG, ein führender Automobilzulieferer mit globaler Aufstellung und einem breiten Produktspektrum für die Elektromobilität, hat einen neuen volumenstarken Großserienauftrag über eine Laufzeit von mehreren Jahren erhalten. Der Konzern aus Dettingen/Erms, Deutschland, wird die BMW Group mit Zellkontaktiersystemen für die neue Serie von Elektromodellen ihrer NEUEN KLASSE beliefern. Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG, kommentiert: "Dieser Auftrag freut uns sehr und ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Transformation von ElringKlinger. Er trägt dazu bei, im Jahr 2030 einen Umsatz von mehr als 3 Mrd. EUR zu erzielen. Gerade durch Aufträge wie diese in unseren strategischen Zukunftsfeldern der Elektromobilität und des Leichtbaus werden wir bis zum Ende des Jahrzehnts weiter profitabel wachsen." Mit diesem Auftrag hat der Geschäftsbereich E-Mobility eine weitere volumenstarke Seriennominierung über Batteriekomponenten gewonnen. Jürgen Weingärtner, Senior Vice President Electric Drive and Battery Technology, hält dazu fest: "Mit unserem Zellkontaktiersystem erfüllen wir höchste Ansprüche an Technologie und Qualität. Gerade weil der Entwicklungs- und Produktionsprozess für Zellkontaktiersysteme auf den Kernfähigkeiten von ElringKlinger basiert, ermöglicht er einen hohen Wertschöpfungsanteil im Konzern. Insgesamt unterstreicht der Auftrag die hohe Kompetenz von ElringKlinger in der Batterietechnologie." Zellkontaktiersysteme sind Teil des breiten Produktportfolios von ElringKlinger für die nächste Generation der Mobilität und werden bereits seit mehr als zehn Jahren in Serie hergestellt. Sie sind exakt auf Kundenanforderungen abgestimmt und werden auf den Zellverbund aufgesetzt. Neben den funktionellen Aufgaben des Spannungsabgriffs beinhalten sie auch die Spannungs- und Temperatursensorik und überzeugen somit durch einen hohen Integrationsgrad. Die Serienfertigung der Zellkontaktiersysteme erfolgt auf vollautomatisierten Anlagen und ist nach modernsten Standards aufgesetzt. Der europäische Produktionsstart des Auftrags ist für 2025 im baden-württembergischen Neuffen vorgesehen. Anschließend beginnt die Fertigung und Auslieferung für den asiatischen Markt. Bis zum Start investiert ElringKlinger einen Betrag im zweistelligen Mio.-EUR-Bereich in neue Produktionsanlagen und Infrastrukturmaßnahmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhaltiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Zudem sind wir Anbieter für metallische Stanz- und Formteilkomponenten sowie Baugruppen für die Elektromobilität. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter an 46 Standorten weltweit.



