Der Bundeswirtschaftsminister hat ein Konzept erarbeitet, wie ein wettbewerbsfähiger Strompreis für energieintensive Unternehmen in Deutschland und Europa aussehen könnte. Er setzt dabei auf Photovoltaik-, Windkraft- und andere Erneuerbaren-Anlagen, die über Contracts of Difference finanziert werden. Zunächst soll es jedoch einen "Brückenstrompreis" von sechs Cent je Kilowattstunde für einen klar definierten Industriekreis geben.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Freitag sein Konzept "Wettbewerbsfähige Strompreise für die energieintensiven Unternehmen in Deutschland und Europa ...

